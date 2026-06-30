Crește părul mai repede dacă îl tunzi des? Ce spun specialiștii

Deși tunderea regulată conferă părului un aspect mai sănătos și mai îngrijit, aceasta nu influențează viteza de creștere.

Cum crește părul?

Creșterea părului are loc la nivelul foliculilor aflați în scalp. Acolo se formează noi celule care împing firul de păr spre exterior. Odată ce acesta depășește suprafața pielii, devine un țesut fără activitate celulară, ceea ce înseamnă că tăierea vârfurilor nu poate influența procesul de creștere.

Din acest motiv, tunderea părului nu accelerează ritmul în care acesta se dezvoltă.

De ce credem că părul crește mai repede după o tunsoare

Chiar dacă nu influențează creșterea, tunsul regulat are un rol important în menținerea sănătății firului de păr. Eliminarea vârfurilor despicate împiedică deteriorarea să avanseze pe lungimea firului, reducând astfel ruperea.

În lipsa tunderii periodice, părul continuă să crească la rădăcină, însă lungimea se poate pierde din cauza firelor fragile care se rup. Din acest motiv apare impresia că părul nu mai crește.

Beneficiile unei tunsori regulate

Îndepărtarea vârfurilor deteriorate oferă părului un aspect mai uniform, mai neted și mai strălucitor. De asemenea, coafura pare mai bogată deoarece firele nu mai sunt afectate de despicare și rupere.

Specialiștii recomandă tunderea periodică a vârfurilor pentru a menține părul sănătos și a preveni degradarea acestuia pe termen lung.

La ce interval este recomandată tunderea părului

În general, este suficient ca vârfurile să fie tunse o dată la două-trei luni. Persoanele care folosesc frecvent placa de îndreptat, ondulatorul sau alte aparate de coafat cu temperaturi ridicate, precum și cele care își vopsesc des părul, pot avea nevoie de tunsori mai dese pentru a limita deteriorarea.

Deși este unul dintre cele mai populare sfaturi de frumusețe, ideea că părul crește mai repede dacă este tuns nu este susținută de dovezi științifice. În realitate, tunsul nu influențează activitatea foliculilor de păr, însă contribuie la păstrarea unui aspect sănătos și la menținerea lungimii prin reducerea ruperii firelor.

Astfel, dacă îți dorești un păr lung și sănătos, tunderea regulată rămâne o etapă importantă de îngrijire, chiar dacă nu accelerează procesul natural de creștere, potrivit citymagazine.si.