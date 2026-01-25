Cum te ajută uleiul de cocos să ai un păr sănătos și strălucitor

Îl poți folosi ca mască, balsam sau poți să-l adaugi pe scalp și păr înainte de spălare.

Uleiul de cocos hidratează, reduce inflamația, luptă împotriva bacteriilor și a fungilor și reduce mâncărimea scalpului.

Modalități simple de a folosi uleiul de cocos

Uleiul de cocos se poate folosi ca o mască, aplicându-se direct pe păr și scalp. Masează ușor scalpul până ajungi la vârfuri. Asigură-te că ai distribuit produsul uniform. Lasă-l câteva ore pe păr pentru a-și face efectul. Ajută la reducerea uscăciunii scalpului și oferă strălucire părului.

Aplică uleiul de cocos cu 30 de minute înainte de spălare sau folosește-l ca balsam, frecându-l în palme până se lichefiază și concentrându-te pe vârfuri. Această barieră naturală reduce absorbția excesivă de apă, lăsând părul mai hidratat, mai rezistent la rupere și cu un aspect strălucitor. Clătește apoi cu apă călduță.

Cum să alegi uleiul de cocos

Optează pentru ulei de cocos virgin, nerafinat, extras din nuci proaspete, fără aditivi sau tratamente chimice. Evită varianta rafinată deoarece poate irita scalpul.

Testează-l pe o zonă mică de piele câteva zile pentru a exclude eventuale alergii, eoarece face parte din familia nuciferelor.

Atenționări și contraindicații

Clătește bine părul pentru a îndepărta complet uleiul, altfel oți dezvolta iritații ale scalpului iar părul va avea un aspect gras.

Limitează utilizarea la o dată pe săptămână.

Persoanele cu dermatită seboreică sau scalp uleios riscă agravarea mătreții, așa că renunță dacă observi reacții adverse, potrivit catine.ro.