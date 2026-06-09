Cum îți poți proteja tiroida fără tratamente complicate

Specialiștii atrag atenția că stilul de viață echilibrat joacă un rol esențial în menținerea funcționării normale a acesteia.

Ce este tiroida?

Tiroida este cea mai mare glandă endocrină din organism, situată la nivelul gâtului, are formă de fluture, și produce hormonii T3 (triiodotironina) și T4 (tiroxina). Aceștia au un rol central în reglarea metabolismului și influențează activitatea mai multor sisteme ale organismului, inclusiv sistemul cardiovascular, nervos, digestiv și osos.

Rolul alimentației

Specialiști, citați de Fundația Britanică pentru Tiroidă, afirmă că nu există alimente sau suplimente care să trateze direct bolile tiroidiene, însă o dietă variată și echilibrată poate susține funcționarea optimă a acesteia.

Dieta mediteraneană

O atenție deosebită este acordată dietei mediteraneene, considerată unul dintre cele mai sănătoase modele alimentare. Aceasta include consumul de legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci, semințe, pește și uleiuri sănătoase, precum uleiul de măsline.

Nutrienți

Nutrienți, precum seleniul, zincul, cuprul, vitamina D, vitamina B12 și acizii grași omega-3 sunt considerați importanți pentru susținerea funcției tiroidiene.

La ce alimente trebuie să fii atent

În cazul pacienților cu tulburări tiroidiene, unele alimente trebuie consumate cu moderație sau în forme adaptate. Algele marine, bogate în iod, nu sunt recomandate ca supliment în lipsa indicației medicale, întrucât pot interfera cu funcția tiroidiană.

De asemenea, soia poate influența absorbția levotiroxinei, motiv pentru care se recomandă un interval de câteva ore între consumul acesteia și administrarea tratamentului.

Legumele crucifere, precum varza, broccoli sau conopida, sunt considerate alimente goitrogene, însă specialiștii subliniază că acestea nu trebuie eliminate din dietă, ci consumate gătite și în cantități moderate.

Rolul iodului

Iodul este esențial pentru producerea hormonilor tiroidieni, însă atât deficitul, cât și excesul pot afecta funcția glandei. Necesarul poate fi acoperit, în general, printr-o alimentație variată, care include pește, ouă, lactate și cereale integrale.

În cazul pacienților care urmează tratament pentru hipotiroidism sau hipertiroidism, suplimentarea cu iod este recomandată doar la indicația medicului.

Stil de viață

Pe lângă alimentație, și alți factori de stil de viață pot influența funcția tiroidiană. Expunerea la substanțe chimice cu potențial disruptor endocrin, consumul excesiv de alimente ultraprocesate sau dezechilibrele glicemice pot contribui la apariția inflamației și la afectarea funcției hormonale.

Specialiștii recomandă limitarea consumului de zahăr rafinat, grăsimi trans și produse procesate, precum și menținerea unei glicemii stabile prin alimentație echilibrată.

Somn, stres și activitate fizică

Somnul suficient, de 7–9 ore pe noapte, este considerat important pentru echilibrul hormonal general, inclusiv pentru funcția tiroidiană. În același timp, stresul cronic poate influența negativ secreția hormonală prin creșterea nivelului de cortizol.

Activitatea fizică regulată contribuie la reducerea inflamației, reglarea greutății corporale și îmbunătățirea sensibilității la insulină, factori care susțin indirect sănătatea tiroidei. De asemenea, tehnicile de relaxare, precum yoga, meditația sau exercițiile de respirație pot ajuta la reducerea stresului, potrivit medicool.ro.