Cum previi căderea părului: Factori principali și remedii naturale

Există însă soluții naturale eficiente pentru a stimula regenerarea firelor de păr. Pierderea normală este de până la 100 de fire pe zi, însă dacă pierdem mai multe fire decât cresc înseamnă alopecie, adică o cădere excesivă a părului.

Căderea părului poate fi temporară sau permanentă și poate afecta adulții de orice vârstă sau sex, și chiar copiii.

Tipuri de cădere a părului

Alopecia androgenetică

Este cea mai frecventă, generată genetic, care duce la chelie la bărbați sau subțiere a firelor de păr la femei.

Alopecia areata

Este o boală autoimună ce constă în apariția unor pete fără păr.

Efluviul telogen

Este asociat stresului și schimbărilor hormonale. Provoacă o cădere rapidă a părului, de scurtă durată. În general, părul crește din nou după ce cauza este înlăturată.

Efluviul anagen

Este cauzat de tratamente agresive, precum chimioterapia. Părul crește din nu după terminarea tratamenului.

Alopecia cicatricială

Este permanentă și rezultă din distrugerea foliculilor și înlocuirea lor cu țesut cicatricial care împiedică regenerarea părului. Este provocaă de boli dermatologice, traumatisme sau arsuri.

Cauzele căderii părului

Principalele cauze ale căderii părului sunt dezechilibrele hormonale (afecțiuni tiroidiene, menopauză, anticoncepționale), stresul cronic care perturbă ciclul de creștere și deficiențele nutriționale în vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea părului.

De asemenea, procedurile agresive de îngrijire sau coafurile tensionate pot deteriora podoaba capilară.

Soluții naturale

Pentru a combate căderea părului, metodele naturale sunt recomandate, mai ales în cazul formelor temporare.

Reducerea stresului prin tehnici de relaxare și somn de calitate, o dietă echilibrată, săracă în carbohidrați rafinați și bogată în vitaminele B și D sunt esențiale.

Consumul de ouă, pește gras, nuci și legume verzi ajută la regenerarea părului.

Masajul regulat al scalpului cu mișcări circulare stimulează circulația sanguină și ajută la transportul nutrienților necesari. Folosirea uleiurilor naturale, precum cele de ricin, rozmarin sau argan hidratează scalpul și întăresc firele de păr, contribuind la refacerea acestora, potrivit a1.ro.