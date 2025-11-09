Cum previi și tratezi febra musculară: Soluții recomandate de specialiști

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   08:20
Febra musculară apare după efort fizic intens, atunci când mușchii sunt supuși unui stres mai mare decât de obicei, iar durerea se instalează în 12-24 de ore, atingând intensitatea maximă la 24-72 de ore după exerciții.

De ce apare febra musculară

Mulți oameni cred că aceasta apare din cauza acidului lactic acumulat în mușchi în timpul exercițiilor intense.Acesa provoacă o senzațe de arsură și durere însă doar în tmpl efortului deoarece ese  eliminat la circa 30-60 de minute după terminarea exercițiului. 

Febra musculară apare dn cauza unor leziuni microscopice ale fibrelor musculare implicate în exercițiu. Durerea este efectul secundar al procesului de reparare.și indică faptul că mușchii tăi se adaptează la efort, reconstruindu-se și devenind mai puternici. 

Soluții pentru ameliorarea disconfortului

  • Comprese reci, aplicate pentru 15-20 de minute, care reduc inflamația și durerea locală.

  • Masaj ușor care relaxează mușchii și stimulează circulația sanguină.

  • Stretching moderat pentru întinderea mușchilor încordați și îmbunătățirea circulației prin exerciții blânde.

  • Medicamente antiinflamatoare și analgezice - paracetamol, ibuprofen, aspirină.

  • Hidratar și consum de proteine pentru a susține repararea musculară.

  • Băi calde cu sare pentru relaxare musculară și reducerea tensiunii.

  • Mișcare ușoară - mersul pe jos, jogging ușor, ciclism - pentru stimularea circulației fără suprasolicitare.

  • Unguente cu substanțe antiinflamatoare și analgezice - gel de arnică.

Este important ca durerile să nu persiste mai mult de 5-7 zile, iar în cazuri de durere excesivă sau simptome asociate (urină închisă la culoare, slăbiciune musculară, dureri de rinichi) să consulte un medic, potrivit medicool.ro.

