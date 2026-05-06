Cum să îți reduci tensiunea arterială în 10 minute? Tehnica tradițională chineză pe care să o practici în fiecare zi

Potrivit unui studiu, publicat în Journal of the American College of Cardiology, această metodă scade tensiunea arterială la pacienții cu hipertensiune de stadiul 1, cu rezultate comparabile celor obținute prin mers alert sau prin unele medicamente de primă linie, potrivit dcmedical.ro.

Ce este Baduanjin?

Baduanjin este un exercițiu blând, care poate reduce tensiunea arterială dacă este practicat circa 10 minute în fiecare zi.

Acesta combină opt mișcări lente, controlate, cu tehnici de respirație și concentrare mentală. Spre deosebire de exercițiile fizice intense, tehnica pune accent pe echilibru, coordonare și relaxare.

Specialiștii explică faptul că eficiența metodei este legată de simplitatea sa: nu necesită echipamente, spații speciale sau condiții complexe de antrenament, ceea ce o face ușor de integrat în rutina zilnică.

Rezultate promițătoare în studii clinice

Cercetarea a inclus 216 persoane diagnosticate cu hipertensiune arterială ușoară. Rezultatele au arătat o scădere a tensiunii sistolice cu până la 5 mmHg, măsurată în condiții clinice.

În plus, efectele s-au menținut pe termen lung, chiar și după încheierea perioadei de monitorizare, sugerând un potențial beneficiu susținut în timp.

Comparativ, eficiența exercițiului a fost similară cu cea a mersului alert și apropiată de rezultatele unor terapii medicamentoase utilizate frecvent.

O alternativă fără efecte secundare

Potrivit dr. Harlan M. Krumholz, redactor-șef al publicației și profesor la Yale, rezultatele validează științific o practică tradițională veche de secole.

Unul dintre principalele avantaje ale Baduanjin este lipsa efectelor secundare și a costurilor asociate tratamentelor medicamentoase, factori care pot influența alegerea pacienților.

Datorită intensității reduse, exercițiul este considerat sigur pentru adulți de toate vârstele, inclusiv pentru persoanele cu limitări fizice.

Cum se practică Baduanjin

Specialiștii recomandă efectuarea zilnică a unei sesiuni de 10–15 minute, respectând câteva principii de bază:

poziție stabilă, cu picioarele depărtate la nivelul umerilor

mișcări lente și controlate, fără forțare

respirație profundă, sincronizată cu fiecare gest

concentrare și menținerea unei posturi corecte într-un mediu liniștit

Datorită simpltății sale, Baduanjin este tot mai des analizat ca o posibilă completare a metodelor clasice de control al tensiunii arteriale.