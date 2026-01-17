Cum să consumi ouăle? Secretul pentru inimă sănătoasă și kilograme în minus

Ouă întregi versus albușuri

Albușurile conțin sub jumătate din caloriile unui ou întreg dar oferă proteine complete. Fără grăsimi sau colesterol, albușurile maximizează aportul proteic fără exces caloric, fiind perfecte pentru diete de slăbit.

Totuși, ouăle întregi cresc HDL (colesterol bun) și scad LDL (colesterol rău), reducând riscul de infarct sau AVC, conform cercetărilor. Bogate în vitamine A, B12, D și colină esențială pentru creier, acestea depășesc albușurile în nutrienți complecși.

De asemenea, ouăle întregi stimulează sinteza musculară post-antrenament și fortifică oasele prin vitamina D.

Albușurile, lipsite de colesterol, protejează profilul lipidic, deși ouăle întregi oferă proteine, vitamine, minerale și grăsimi sănătoase pentru inimă, notează catine.ro.