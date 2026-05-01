David Attenborough la 100 de ani: 5 secrete ale unei vieți lungi și sănătoase

Sir David Attenborough, îndrăgitul naturalist, își va sărbători cea de-a 100-a aniversare pe 8 mai 2026. Această etapă importantă nu numai că celebrează o carieră de șapte decenii care ne-a modelat profund înțelegerea lumii, dar ne îndeamnă și la reflecție asupra secretelor unei vieți lungi și sănătoase.

Deși speranța de viață a omului a crescut constant în ultimele două secole, atingerea unui secol de viață rămâne o realizare remarcabilă, stârnind o curiozitate larg răspândită cu privire la factorii care contribuie la o astfel de longevitate.

Dr. Mohammed Enayat, medic generalist și fondator al clinicii de longevitate HUM2N, cu sediul la Londra, definește această tendință de sănătate din ce în ce mai populară ca fiind „o abordare care urmărește ca sănătatea să funcționeze cât mai mult timp posibil pentru a vă oferi, în cele din urmă, cea mai bună calitate a vieții, cât mai mult timp posibil”.

El explică faptul că medicina longevității se concentrează pe implementarea intervențiilor pentru a preveni declinul, deteriorarea, disfuncția și bolile adesea asociate cu îmbătrânirea. „Ajută la identificarea proceselor din interiorul nostru asupra cărora trebuie să lucrăm mai devreme, astfel încât să putem implementa intervenții precum suplimente, nutriție, modificări ale stilului de viață, schimbări de comportament, educație și, uneori, și terapii inteligente”, explică dr. Enayat.

Acesta evidențiază câteva domenii cruciale pentru persoanele care doresc să își sporească șansele de a trăi până la 100 de ani.

Exerciții fizice regulate

„Mișcarea este un pilon foarte important al sănătății, deoarece trebuie să ne asigurăm că ne supunem corpul la un consum energetic suficient, astfel încât să poată rămâne sănătos din punct de vedere metabolic, dar și să mențină masa musculară și funcția sistemului musculo-scheletic”, afirmă dr. Enayat.

Pentru a păstra aceste funcții vitale și mai târziu în viață, el recomandă să acordați prioritate exercițiilor fizice intense. „Încercați să transpirați de câteva ori pe săptămână, pentru că, dacă nu transpirați, nu vă folosiți corpul la capacitatea sa și nu vă antrenați sistemul cardiovascular și sistemul metabolic pentru a obține energie rapid”, adaugă el.

De asemenea, el recomandă să vă concentrați pe mușchii lanțului posterior. „Încercați să vă antrenați fesierii, ischiogambierii și mușchii abdominali pentru a menține activarea musculară și dimensiunea musculară”, sfătuiește dr. Enayat. „Ați putea face niște exerciții de plank, genuflexiuni sau exerciții cu mingea.”

Evită stresul

Stresul cronic poate avea efecte profund dăunătoare asupra sănătății noastre. „Stresul declanșează un răspuns inflamator masiv în organism”, avertizează dr. Enayat.

„Ne poate deregla glicemia și ne poate crea rezistență la insulină, ceea ce provoacă efecte secundare. Stresul epuizează hormonii de stres, ceea ce poate provoca dezechilibre hormonale tiroidiene și ale altor hormoni, și poate afecta, de asemenea, tractul digestiv și ne poate împiedica să digerăm și să absorbim eficient nutrienții. Toate acestea sunt pe termen scurt, așa că, dacă faci asta cumulativ, vei descoperi că echilibrul tău orchestral va fi un dezastru intern.”

Prin urmare, el sugerează dezvoltarea de strategii pentru reglarea stresului. „Cred că este foarte important să încerci să dezvolți o oarecare conștientizare de sine cu privire la ceea ce te determină să ai un răspuns la stres și te-ar putea face să te simți fără suflu, să ai gânduri accelerate și bătăi rapide ale inimii”, spune dr. Enayat. „Dezvoltă instrumente - cum ar fi exercițiile de respirație, meditația, rugăciunea sau recunoștința pentru a readuce sistemul nervos la echilibru.”

Dormi bine

„Multe lucruri bune se întâmplă când dormim, și ne ajută să trăim mai mult și mai sănătos”, explică dr. Enayat. „De exemplu, producem celule T care ajută la reglarea sistemului nostru imunitar și producem celule stem care stimulează regenerarea și eliberarea factorilor de creștere în timpul fazei de somn profund.”

Din perspectiva longevității, el recomandă implementarea unor schimbări în stilul de viață pentru a îmbunătăți somnul profund. „Încercați să evitați stimularea prea târziu noaptea, în special lumina albastră”, sfătuiește el.

„Evitați să mâncați prea târziu deoarece digestia vă ține treji, și evitați alcoolul deoarece vă împiedică să dormiți profund.”

Ajustarea mediului de dormit poate fi, de asemenea, benefică. „Jaluzelele opace pot fi bune, iar studiile arată că mediile mai reci pot ajuta la promovarea somnului profund”, notează Dr. Enayat.

Alimente sănătoase

„Ceea ce consumăm prin dietă este cu adevărat important, deoarece o dietă proastă vine cu inflamație, dezechilibru hormonal și disfuncție metabolică”, spune dr. Enayat. „Când puneți toate aceste efecte laolaltă devine un creuzet pentru boli cronice, cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare și riscul de accident vascular cerebral.”

Principalul său sfat nutrițional este să privim „alimentele ca pe un combustibil sau ca pe un medicament, mai degrabă decât ca pe un confort”.

El recomandă, de asemenea, să acordăm prioritate „alimentelor integrale față de alimente procesate și să vă asigurați că aveți suficiente proteine ​​în dietă, un aport bun de legume și câteva grăsimi sănătoase."

Comunitate și scop

Dincolo de pilonii principali ai sănătății fizice, dr. Enayat evidențiază „factorii indirecți ai sănătății și bolilor, care includ un simț al scopului și al comunității”.

El îl indică pe Sir David Attenborough ca un exemplu excelent al unei persoane cu „un simț clar al scopului, un sistem clar de valori, și care înțelege cu adevărat comunitatea”.

Implicarea cu ceilalți, „vorbirea unii cu alții și împărtășirea experiențelor cu vecinii, familia și prietenii pot ajuta oamenii să rămână „să fie activi, să își regleze sistemul nervos, să își găsească un scop și motivația pentru a-și începe ziua. Să ai oameni care să te susțină în momentele dificile cu care ne confruntăm cu toții este foarte important pentru îmbunătățirea calității vieții”, conchide acesta, potrivit independent.uk.