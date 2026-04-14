Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Frumos si sanatos De ce să bei ceai de bambus? Beneficiile surprinzătoare asupra sănătății

de Redacția Jurnalul    |    14 Apr 2026   •   21:00
Sursa foto: Ceaiul de bambus se consumă cald sau rece în fiecare zi pentru sănătatea generală.

Ceaiul de bambus se prepară din frunze uscate și are proprietăți antoxidante, ajutând la sănătatea pielii și la reducerea inflamațiilor cronice.

Cum se prepară

Adaugă frunze uscate de bambus în apă fiartă timp de 5-10 minute. Ceaiul de bambus se consumă cald sau rece în fiecare zi pentru sănătatea generală.

Evaluează însă toleranța individuală deoarece efectele variază.

Proprietătțile bambusului

Bambusul este bogat în siliciu organic, simulând astfel producția de colagen, îmbunătățind elasticitatea pielii, reducând ridurile și întărind unghiile și părul.

De asemenea, acesta ajută la vindecarea rănilor minore, calmează stresul și durerile menstruale. opțională.

Beneficii pentru organism

Antioxidanții din bambus combat stresul oxidativ, prevenind afecțiunile cronice și încetinind îmbătrânirea, în timp ce fibrele solubile reglează digestia și combat constipația.

Proprietățile sale antiinflamatoare reduc umflăturile, protejând inima și articulațiile. Siliciul fortifică dinții și susține eliminarea naturală a toxinelor, potrivit medicool.ro.

