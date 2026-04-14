De ce să bei ceai de bambus? Beneficiile surprinzătoare asupra sănătății

Cum se prepară
Adaugă frunze uscate de bambus în apă fiartă timp de 5-10 minute. Ceaiul de bambus se consumă cald sau rece în fiecare zi pentru sănătatea generală.
Evaluează însă toleranța individuală deoarece efectele variază.
Proprietătțile bambusului
Bambusul este bogat în siliciu organic, simulând astfel producția de colagen, îmbunătățind elasticitatea pielii, reducând ridurile și întărind unghiile și părul.
De asemenea, acesta ajută la vindecarea rănilor minore, calmează stresul și durerile menstruale. opțională.
Beneficii pentru organism
Antioxidanții din bambus combat stresul oxidativ, prevenind afecțiunile cronice și încetinind îmbătrânirea, în timp ce fibrele solubile reglează digestia și combat constipația.
Proprietățile sale antiinflamatoare reduc umflăturile, protejând inima și articulațiile. Siliciul fortifică dinții și susține eliminarea naturală a toxinelor, potrivit medicool.ro.