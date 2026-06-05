De ce este uleiul de jojoba atât de apreciat în îngrijirea pielii?

Specialiștii atrag însă atenția că, deși este în general bine tolerat, pot exista și reacții adverse în anumite cazuri.

Extras din semințele plantei de jojoba, originară din America de Nord, uleiul este utilizat atât ca ingredient pur, cât și în combinație cu alte uleiuri esențiale, fiind integrat frecvent în produse dermatocosmetice.

Proprietățile uleiului de jojoba

Uleiul de jojoba conține vitamine din complexul B, vitamina E, zinc și cupru, substanțe asociate cu menținerea sănătății pielii. Datorită acestei compoziții, este considerat un ingredient cu potențial benefic în rutina de îngrijire.

În general, este considerat hipoalergenic și sigur pentru majoritatea tipurilor de piele, însă în cazuri rare poate provoca iritații, erupții cutanate sau senzație de mâncărime.

Hidratare și efect calmant

Unul dintre principalele beneficii ale uleiului de jojoba este capacitatea sa de a hidrata pielea. Acesta acționează ca un umectant, contribuind la atragerea și menținerea apei în stratul superficial al pielii.

Acest efect poate ajuta la menținerea unei bariere cutanate sănătoase și la reducerea riscului de uscăciune excesivă, care poate favoriza apariția iritațiilor sau a altor afecțiuni dermatologice.

Antibacterian și antifungic

Studiile indică faptul că uleiul de jojoba poate avea proprietăți antimicrobiene și antifungice, fiind eficient împotriva anumitor bacterii și fungi, precum Escherichia coli sau Candida.

Totuși, specialiștii precizează că nu poate înlocui tratamentele medicale în cazul infecțiilor cutanate.

Reglarea secreției de sebum

Un alt efect frecvent menționat este capacitatea uleiului de jojoba de a echilibra producția de sebum. Datorită structurii sale similare cu sebumul natural al pielii, acesta poate transmite un semnal de reglare către glandele sebacee.

Acest mecanism poate contribui la reducerea excesului de sebum și la prevenirea blocării porilor, fiind astfel utilizat și în îngrijirea tenului predispus la acnee.

Arsuri solare și îmbătrânirea pielii

Datorită conținutului de vitamina E și antioxidanți, uleiul de jojoba este asociat cu efecte calmante asupra pielii afectate de expunerea la soare. De asemenea, poate sprijini procesul natural de regenerare a pielii și sinteza de colagen, proteină esențială pentru elasticitatea cutanată.

Pe măsură ce nivelul de colagen scade odată cu vârsta, antioxidanții din ulei pot contribui la menținerea unui aspect mai sănătos al pielii.

Utilizări în combinație cu alte uleiuri

Uleiul de jojoba este adesea folosit ca bază pentru diluarea uleiurilor esențiale, precum uleiul de arbore de ceai, utilizat în îngrijirea unor afecțiuni dermatologice precum acneea, psoriazisul sau mătreața.

Reacții adverse

Deși este considerat sigur pentru majoritatea utilizatorilor, uleiul de jojoba poate provoca reacții adverse ușoare în cazuri rare.

Specialiștii recomandă testarea pe o zonă mică de piele înainte de utilizarea frecventă și consultarea unui dermatolog în cazul utilizării pe termen lung, notează medicool.ro.