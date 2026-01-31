De unde vine dependența de mâncare. Mihaela Bilic: „Feriți-vă de tot ce e prea bun, veți pierde controlul, silueta, sănătatea”

Aceste produse oferă plăcere maximă – numită „vârf de fericire” – dar sațietate minimă, topindu-se rapid în gură fără msă le mesteciși păcălind creierul să ignore porțiile.

Consumate compulsiv ca gustări de 3-4 ori pe zi, alimentele procesate dublează aportul caloric (450 kcal/100g), favorizând obezitatea prin conținutul de amidon modificat care crește excesiv glicemia și adăugarea de emulsifiianți ce dăunează microbiotei intestinale.

Avertismentul expertei

"BUN-un lor nu e și BINE-le nostru. Dacă nu vă puteți opri din mâncat nu este vina voastră, industria alimentară apelează la strategii de producție care ne fac să consumăm mai mult. Spre deosebire de mâncarea gătită în casă, produsele ambalate și ultraprocesate sunt concentrate în sare, grăsime și zahăr ca să ne stimuleze apetitul și sunt ușor de mestecat și de înghițit ca să ne împingă la supraconsum", atrage atenția Mihaela Bilic, pe Facebook.