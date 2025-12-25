Desertul care dă timpul înapoi: Secretul longevității, dezvăluit de cercetători

Ciocolata ar putea încetini procesul de îmbătrânire promovând astfel longevitatea, conform unei noi cercetări. Oamenii de știință au aflat că ciocolata neagră este cea care deține cheia pentru a da timpul înapoi.

Substanța din ciocolată care încetinește îmbătrânirea

Cercetătorii de la King's College London au identificat un compus din ciocolata neagră care poate combate îmbătrânirea biologică. Teobromină, o substanță chimică naturală din plante, derivată din cacao, pare să posede calități anti-îmbătrânire, sugerează studiul citat de Express.

Cercetarea, publicată în revista Aging, a examinat concentrațiile de teobromină din fluxul sanguin al participanților, alături de markerii biologici ai îmbătrânirii. Vârsta biologică reflectă cât de tânăr este corpul pe baza sănătății și a funcționalității, și nu în funcție de anii trăiți. De exemplu, o persoană de 45 de ani ar putea avea vârsta biologică a unei persoane de 35 de ani.

Cercetarea a vizat peste 1.600 de persoane și a dezvăluit că subiecții cu nivel ridicat de teobromină în sânge au vârste biologice mai mici decât anii lor reali.

„Studiul nostru găsește legături între o componentă cheie a ciocolatei negre și menținerea tinereții mai mult timp. Deși nu spunem că oamenii ar trebui să consume mai multă ciocolată neagră, această cercetare ne poate ajuta să înțelegem cum alimentele de zi cu zi pot oferi indicii pentru o viață mai sănătoasă și mai lungă”, a explicat profesoarea Jordana Bell, autoarea principală a studiului și expertă la King's College London.

De asemenea, cercetătorii au verificat dacă alți compuși găsiți în cacao și cafea au efecte comparabile Rezultatele au arătat că doar teobromina produce astfel de efecte.

„Aceasta este o descoperire foarte interesantă și... ne-ar putea conduce la descoperiri importante privind îmbătrânirea și bolile”, a spus Ramy Saad, cercetător la King's College London.

Ciocolata neagră are avantaje dovedite pentru sănătate, care pot diminua probabilitatea de a dezvolta afecțiuni severe, cum ar fi bolile de inimă, demența și cancerul. Se numără printre cele mai bune surse de antioxidanți, poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol, la îmbunătățirea circulației și a funcției cognitive, oferind în același timp o sursă valoroasă de fibre și grăsimi benefice.