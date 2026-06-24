Deshidratarea, pericolul verii: Simptomele pe care trebuie să le recunoști

De la senzația de sete și oboseală până la dificultăți de concentrare sau amețeli, simptomele pot fi ușor confundate cu efectele obișnuite ale căldurii.

Experții avertizează că deshidratarea apare atunci când organismul pierde mai multe lichide decât primește, fenomen favorizat de transpirația excesivă, expunerea prelungită la soare, consumul de alcool sau anumite afecțiuni digestive.

Simptomele deshidratării

Setea

Cel mai cunoscut simptom al deshidratării este senzația de sete. Specialiștii explică faptul că aceasta apare atunci când organismul pierde aproximativ 2% din greutatea corporală sub formă de lichide. În zilele caniculare, nevoia de apă crește, deoarece transpirația accelerează pierderea fluidelor și a electroliților.

Pentru majoritatea adulților, recomandarea este consumul a aproximativ 1,5-2 litri de lichide pe zi, cantitate care poate crește în perioadele foarte călduroase sau în cazul activității fizice intense.

Schimbări de dispoziție

Deshidratarea nu afectează doar organismul, ci și starea psihică. Cercetările au arătat că persoanele care nu consumă suficiente lichide pot experimenta niveluri mai ridicate de stres, iritabilitate și oboseală psihică.

Specialiștii spun că un aport adecvat de apă contribuie la menținerea echilibrului hormonal și poate influența pozitiv starea de spirit și nivelul de energie.

Urina închisă la culoare

Un alt indicator important este culoarea urinei. Dacă aceasta devine galben închis sau capătă un miros puternic, organismul ar putea avea nevoie de mai multe lichide.

Totuși, medicii atrag atenția că aceste modificări nu sunt întotdeauna provocate de deshidratare și pot fi asociate și cu anumite medicamente, infecții sau afecțiuni medicale.

Dificultăți de concentrare

Creierul este alcătuit în mare parte din apă, astfel că lipsa lichidelor poate afecta funcțiile cognitive. Specialiștii susțin că chiar și o deshidratare ușoară poate reduce capacitatea de concentrare, memoria și viteza de procesare a informațiilor.

Mulți oameni descriu această stare drept „ceață mentală”, caracterizată prin dificultăți în luarea deciziilor și senzația că gândirea este mai lentă decât de obicei.

Dureri de cap

Durerile de cap sunt printre cele mai frecvente manifestări ale lipsei de lichide. Potrivit experților, deshidratarea poate reduce volumul de apă din organism și poate exercita presiune asupra receptorilor durerii.

În cele mai multe cazuri, simptomele se ameliorează după consumul de apă și odihnă într-un spațiu răcoros.

Oboseala și lipsa de energie

Atunci când organismul este deshidratat, inima trebuie să depună un efort suplimentar pentru a menține circulația sângelui și aportul de oxigen către țesuturi. Rezultatul poate fi apariția stării de oboseală, a lipsei de energie și a senzației de slăbiciune.

Persoanele în vârstă sunt considerate mai vulnerabile la aceste efecte.

Amețeli și senzația de leșin

Scăderea volumului de lichide poate duce la reducerea tensiunii arteriale, provocând amețeli sau chiar episoade de leșin. Specialiștii recomandă hidratarea constantă și limitarea consumului de alcool și băuturi cu efect diuretic în perioadele caniculare.

Crampele musculare

Deshidratarea poate contribui și la apariția crampelor musculare, în special în timpul verii. Pierderea de sodiu și alți electroliți prin transpirație poate afecta funcționarea normală a mușchilor și poate provoca contracții dureroase.

Câtă apă ar trebui să bem zilnic?

Specialiștii recomandă consumul a șase până la opt pahare de apă pe zi, însă necesarul poate varia în funcție de vârstă, greutate, temperatură și nivelul de activitate fizică.

Totodată, experții avertizează că și consumul excesiv de apă poate fi periculos. În cazuri rare, aportul foarte mare de lichide într-un interval scurt poate provoca hiponatremie, o afecțiune care apare atunci când nivelul de sodiu din sânge scade prea mult. Acesta poate duce la simptome severe, precum confuzie, greață sau pierderea cunoștinței, notează dailymail.com.

Menținerea unei hidratări adecvate rămâne una dintre cele mai simple și eficiente metode de protejare a sănătății în zilele cu temperaturi ridicate.