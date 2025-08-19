Dimineața sau seara? Când este cel mai bine să bei ceai de ghimbir

Disponibilă în majoritatea supermarketurilor, importată din India, China sau Peru, această plantă a fost, în trecut, un condiment de lux, cu prețuri ridicate în Europa.

Ceaiul obținut din rădăcina de ghimbir este cunoscut pentru multiplele sale beneficii asupra sănătății, utilizat pe tot parcursul anului, nu doar în sezonul rece, când ajută la combaterea infecțiilor respiratorii.

Beneficiile ceaiului de ghimbir

Stimulează digestia

Gingerolii din ghimbir accelerează motilitatea gastrointestinală, facilitând digestia rapidă și prevenind senzația de balonare sau preaplin după mesele grele.

Reduce greața

Este folosit în mod tradițional pentru ameliorarea grețurilor matinale din sarcină și a grețurilor induse de chimioterapie. Academia Americană de Obstetrică și Ginecologie îl recomandă ca remediu natural sigur.

Previne balonarea și gazele

Ghimbirul are proprietăți carminative, ajutând la eliminarea gazelor și relaxarea mușchilor intestinali. Este deosebit de util după mese bogate în alimente greu digerabile.

Efect antiinflamator

Compusul gingerol are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, susținând persoanele cu afecțiuni cronice, precum cele articulare și respiratorii, și contribuind la sănătatea microbiomului intestinal.

Susține slăbitul

Studii au indicat că ghimbirul poate ajuta la controlul greutății, prin diminuarea apetitului și stimularea termogenezei.

Calmează durerile de cap

Datorită efectului antiinflamator și analgezic, ceaiul de ghimbir poate reduce intensitatea și frecvența migrenelor și durerilor de cap.

Prevenție anticancerigenă

Cercetările sugerează că ghimbirul poate inhiba creșterea celulelor canceroase în anumite tipuri de cancer, datorită proprietăților antioxidante și antiinflamatoare.

Cum se prepară ceaiul de ghimbir

Pentru o infuzie aromată și eficientă, se recomandă folosirea rădăcinii proaspete:

Curăță ghimbirul de coajă și elimină nodurile tari sau părțile uscate.

Taie-l în felii subțiri, transversal.

Pune câteva felii într-o cană și toarnă apă fierbinte peste ele.

Acoperă și lasă la infuzat 10-15 minute pentru a extrage bine substanțele benefice.

Opțional, poți adăuga felii de lămâie și miere pentru un gust mai plăcut. Infuzia făcută cu ghimbir proaspăt oferă un gust mai intens și o concentrație mai mare de compuși activi comparativ cu produsele din plic.

Când se consumă ceaiul de ghimbir

Momentul optim pentru consumarea ceaiului variază în funcție de efectul dorit — dimineața ajută la stimularea metabolismului și energizarea organismului, iar seara poate calma digestia după cină și favorizează relaxarea, potrivit a1.ro.