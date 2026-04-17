Efectele căsătoriei asupra sănătății. De ce ajută la prevenirea bolilor brave?

Cercetarea, publicată în revista Cancer Research Communications, a analizat datele medicale ale adulților de peste 30 de ani din Statele Unite. Rezultatele indică faptul că persoanele care au fost căsătorite la un moment dat — inclusiv cele divorțate sau văduve — prezintă, în mod constant, o incidență mai scăzută a cancerului decât cele care nu s-au căsătorit niciodată.

De ce persoanele căsătorite au un risc mai scăzut de cancer?

Diferențele sunt semnificative: bărbații care nu au fost căsătoriți niciodată au un risc cu aproximativ 68% mai mare de a dezvolta cancer, în timp ce în cazul femeilor riscul este mai ridicat cu până la 83%, comparativ cu persoanele care au avut o căsătorie.

Stil de viață mai sănătos

Specialiștii subliniază că aceste rezultate nu indică o relație directă de cauzalitate, însă sugerează că factorii sociali și comportamentali pot juca un rol important. Persoanele căsătorite tind, în general, să adopte un stil de viață mai sănătos, evitând obiceiuri precum fumatul și apelând mai frecvent la controale medicale, aspecte care pot contribui la reducerea riscului de cancer.

Copii

De asemenea, în cazul femeilor, căsătoria este adesea asociată cu o probabilitate mai mare de a avea copii, factor care poate reduce riscul anumitor tipuri de cancer, precum cel ovarian sau endometrial.

Risc mai scăzut de probleme emoționale, boli cardiovasculare și recuperare mai bună

Cercetările anterioare au evidențiat și alte beneficii ale căsătoriei asupra sănătății. Persoanele căsătorite au, în medie, o speranță de viață mai mare, un risc mai scăzut de depresie, boli cardiovasculare și o capacitate mai bună de recuperare după intervenții chirurgicale. În plus, sprijinul emoțional oferit de partener contribuie la o stare generală mai bună și la întărirea sistemului imunitar.

Cu toate acestea, experții atrag atenția că rezultatele nu trebuie interpretate ca o recomandare universală pentru căsătorie. Riscul de cancer rămâne influențat de numeroși factori genetici și de mediu, iar decizia de căsătorie ține în primul rând de opțiunile personale și de stilul de viață al fiecăruia.

Studiul evidențiază însă importanța relațiilor sociale și a sprijinului emoțional în menținerea sănătății, notează yourtango.com.