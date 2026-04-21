Fenomenul bizar al pensatului: De ce strănuți fără să vrei?

Deși poate părea o reacție întâmplătoare sau chiar ciudată, fenomenul are o bază neurologică bine definită.

De ce strănuți când te pensezi?

Responsabil pentru această reacție este nervul trigemen, cel mai mare nerv cranian, care controlează sensibilitatea feței și transmite informații către creier. Mai precis, este implicată ramura sa oftalmică, aflată în zona sprâncenelor și a ochilor.

Atunci când un fir de păr este smuls, la nivelul foliculului apare o micro-stimulare dureroasă. Semnalul este transmis rapid către creier, iar în unele cazuri acesta poate fi „interpretat greșit” ca o iritație la nivelul nasului. Rezultatul este declanșarea reflexului de strănut.

Fenomen similar în cazul luminii puternice

Specialiștii spun că acest tip de reacție nu apare doar în timpul pensatului. Un mecanism asemănător se poate manifesta și în cazul expunerii la lumină intensă, fenomen cunoscut drept reflex fotic de strănut.

„Atunci când te expui la lumină puternică este stimulat nervul optic care, la rândul său, declanșează reflexul de strănut”, explică medicul dermatolog Georgiana Gheba, potrivit dcmedical.ro.

Acest tip de reacție este explicat prin proximitatea rețelelor nervoase faciale, care pot influența reciproc transmiterea semnalelor către creier.

Cum poate fi redus reflexul de strănut

Deși inofensiv, fenomenul poate deveni deranjant în timpul rutinei de înfrumusețare. Medicii recomandă câteva măsuri simple pentru diminuarea reacției.

Una dintre metode constă în aplicarea unei presiuni ușoare pe zona afectată imediat după smulgerea firului de păr. Acest gest poate reduce activitatea terminațiilor nervoase și, implicit, senzația care declanșează strănutul.

„Prin aplicarea unei presiuni ușoare se pot calma terminațiile nervoase și se diminuează reflexul de strănut”, explică dr. Georgiana Gheba.

De asemenea, specialiștii recomandă întinderea pielii înainte de pensat, pentru a reduce impactul asupra foliculului, precum și evitarea expunerii directe la lumină puternică în timpul procedurii.

Fenomenul rămâne un exemplu interesant al modului în care sistemul nervos poate genera reacții neașteptate, aparent fără legătură directă cu stimulul inițial.