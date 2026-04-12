Firele de păr din bărbia femeilor, mai mult decât o problemă estetică. Când trebuie să mergi la medic?

Specialiștii atrag atenția că acest fenomen este adesea legat de sensibilitatea organismului la androgeni, hormoni prezenți în mod normal în cantități reduse la femei.

Rolul hormonilor și apariția părului facial

Androgenii, precum testosteronul și forma sa activă, dihidrotestosteronul, pot transforma părul fin în fire groase și pigmentate. Deși acești hormoni există în mod natural în organismul femeilor, variațiile chiar și mici pot deveni vizibile, mai ales în anumite zone ale feței.

Zona bărbiei este deosebit de sensibilă deoarece foliculii de păr de aici au mai mulți receptori pentru androgeni. Astfel, chiar și niveluri normale de hormoni pot duce la apariția firelor nedorite.

Ce afecțiuni pot ascunde firele de păr dn bărbie

Cea mai comună cauză este sindromul ovarelor polichistice, o afecțiune în care ovarele produc un exces de androgeni.

Alte posibile cauze includ:

tulburări ale glandelor suprarenale

menopauza, când scade nivelul de estrogen

rezistența la insulină, care stimulează producția de hormoni masculini

Medicii subliniază că problema nu trebuie tratată doar cosmetic. În multe cazur, cauza este una endocrinologică, iar dermatologia și endocrinologia trebuie abordate împreună pentru un diagnostic corect.

Există și situații în care analizele sunt normale dar apare așa-numitul hirsutism idiopatic, o sensibilitate crescută a foliculilor la hormoni, determinată genetic.

Când trebuie să mergi la medic

Specialiștii recomandă ca apariția părului pe bărbie să nu fie ignorată, mai ales dacă este însoțită de alte simptome hormonale. Un consult medical poate stabili dacă este vorba despre o predispoziție genetică sau despre o afecțiune care necesită tratament, potrivit dcnews.ro.

În concluzie, dincolo de disconfortul estetic, părul facial poate fi un semnal de alarmă pentru sănătate, iar evaluarea de specialitate rămâne esențială pentru identificarea cauzei reale.