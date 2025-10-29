Fuego dezvăluie alimentul pe care l-a exclus din dietă: „Aveți grijă! Cel mai nociv aliment.."

Paul Surugiu a slăbit cinci kilograme adoptând o dietă echilibrată, bazată pe carne slabă, supe ușoare, lactate degresate și fructe, precum merele. El spune că disciplina și o alimentație sănătoasă pot duce la rezultate remarcabile.

Alimentul pe care îl evită Fuego

Invitat în podcastul „Lucruri Simple" al lui Horia Brenciu, artistul a spus că a început să elimine în urmă cu mai mulți ani alimentele care ]i afectează sănătatea și greutatea, printre care făina albă, prezentă în paste, pâine și produse de patiserie, potrivit stiripesurse.ro.

„Aveți grijă! Cel mai nociv aliment pentru ființa umană. Pe locul întâi, marile alimente albe, dar cel mai nociv este făina albă. Nu mai mâncați făină albă! Vă îmbolnăviți…

Zahărul și făină albă. Dar mănânci produse din făină integrală, făină, e ok. Noi mâncăm de ani de zile făină integrală - paste integrale”, a explicat Fuego.