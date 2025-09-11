Ce trebuie să știi despre hipertensiunea arterială. 5 mituri care pot pune sănătatea în pericol

Aceasta reprezintă presiunea cu care sângele este pompat de inimă în vasele de sânge și este considerată problematică când valorile depășesc 139 mmHg pentru tensiunea sistolică sau 89 mmHg pentru tensiunea diastolică. Monitorizarea regulată și o informare corectă sunt esențiale.

Mituri frecvente despre hipertensiunea arterială

Mitul 1: Nu este o afecțiune gravă

Deși simpomele lipsesc adesea, hipertensiunea pe termen lung afectează organe vitale, precum creierul, ochii, inima și rinichii, provocând complicații grave.

Mitul 2: Mai puțin sodiu este suficient

Consumul excesiv de sodiu (sare) poate crește tensiunea, însă și dezechilibrele de potasiu pot avea un impact negativ. Dieta echilibrată este recomandată pentru ținerea tensiunii arteriale sub control.

Mitul 3: Este o afecțiune genetică

Pe lângă predispoziția genetică, stilul de viață - precum fumatul și alimentația nesănătoasă - joacă un rol important în dezvoltarea acestei boli.

Mitul 4: Tratamentele sunt suficiente

Pe lângă medicație, activitatea fizică regulată, odihna și dieta sănătoasă sunt factori esențiali pentru menținerea tensiunii în limite normale.

Mitul 5: Toate alimentele procesate provoacă hipertensiune arterială

Nu toate alimentele procesate sunt dăunătoare. Conservele de fasole, tofu sau ovăzul pot sprijini sănătatea inimii datorită conținutului ridicat de fibre și proteine vegetale, potrivit a1.ro.

Pentru o evaluare corectă și sfaturi personalizate este bine să consulți medicul.