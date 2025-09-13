Infecțiile urinare: Tratamente naturale care sprijină vindecarea

În completarea tratamentului clasic cu antibiotice, numeroase remedii naturale pot calma simptomele neplăcute și sprijină vindecarea.

Simptomele infecției urinare

Principala bacterie responsabilă pentru infecțiile urinare este Escherichia coli, care poate provoca senzații de arsură, nevoia imperioasă și frecventă de a urina, dureri pelvine și, uneori, prezența sângelui în urină.

Tratamente naturiste

Suc de merisoare

Printre cele mai eficiente terapii naturale recomandate pentru susținerea tratamentului cu anibiotice este sucul de merișoare. Compușii săi împiedică aderarea bacteriilor la mucoasa vezicii urinare.

Vitamina C

Aportul de vitamina C limitează dezvoltarea bacteriilor.

Probiotice

Probioticele ajută la refacerea florei vaginale și intestinale, putând reduce astfel riscul infecțiilor recurente.

Ceai de pătrunjel

Ceaiul de pătrunjel are efecte diuretice, ceea ce ajută la eliminarea bacteriilor.

D-manoza

D-manoza, un zahar natural prezent în fructe și legume, împiedică înmulțirea bacteriilor, fiind recomandată atât preventiv, cât și ca adjuvant în infecțiile active.

Bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul de sodiu scade aciditatea urinei, împiedicând astfel bacteriile să se dezvolte. O linguriță de bicarbonat dizolvată într-un pahar cu apă poate reduce senzația de arsură și disconfort la urinare. Trebuie însă administrat cu prudență.

Strugurii ursului

Numit și Uva Ursi, acest arbust cu fructe roșii asemănătoare merișoarelor este un remediu tradițional împotriva infecțiilor urinare. Conține arbutină, care are efecte antseptice și antiinflamatoare.

Usturoi

Alicina din compoziția usturoiului are proprietăți antimicrobiene și poate inhiba creșterea bacteriilor. Totodată, usturoiul are și efecte antiinflamatoare și antioxidante.

Ulei esențial de oregano

Uleiul esențial de oregano are un efect antibiotic natural dar necesită diluare și administrare atentă pentru evitarea iritațiilor.

Băi de șezut

Băile de șezut cu mușețel sunt recomandate pentru a calma inflamația și disconfortul local.

Medicii subliniază că, în cazul simptomelor persistente sau recurente, consultul medical este esențial pentru prevenirea complicațiilor, inclusiv a infecțiilor la rinichi. Remediile naturale pot susține tratamentul, însă nu îl înlocuiesc, iar respectarea recomandărilor clinice este esențială pentru vindecare, potrivit a1.ro.