Ingredientul banal din bucătărie care poate ajuta la fortificarea părului

Masca de păr cu cartofi pare o rețetă neobișnuită, însă adepții tratamentelor naturale susțin că aceasta poate contribui la hidratarea, regenerarea și întărirea firului de păr după doar câteva utilizări.

Beneficiile cartofilor

Cartofii conțin vitamine și minerale importante pentru scalp și firul de păr, printre care vitamina C, vitamina B6, fierul, potasiul și niacina.

Potrivit specialiștilor în îngrijire naturală, aceste substanțe pot contribui la stimularea circulației la nivelul scalpului, reducerea excesului de sebum și susținerea creșterii unui păr mai sănătos.

În plus, sucul de cartofi are un efect de curățare delicată, eliminând reziduurile de produse cosmetice fără să usuce excesiv părul.

Cum se prepară masca de păr cu cartofi

Rețeta este simplă și necesită doar câteva ingrediente:

2 cartofi medii;

câteva linguri de apă.

Cartofii se taie în bucăți și se mixează împreună cu puțină apă până când se obține o compoziție omogenă. Coaja poate fi păstrată deoarece conține o parte importantă din vitamine.

Amestecul se aplică pe părul uscat sau ușor umed, de la rădăcină până la vârfuri, iar scalpul se masează ușor câteva minute.

Masca se lasă să acționeze aproximativ 20 de minute, apoi părul se clătește cu apă călduță și se spală cu un șampon delicat.

Efecte asupra părului

Persoanele care folosesc acest tratament susțin că părul devine mai moale, mai ușor de pieptănat și capătă mai multă strălucire după câteva aplicări.

Zaharurile naturale și enzimele din cartofi ar putea ajuta la menținerea hidratării firului de păr și la reducerea ruperii acestuia.

Specialiștii spun că rezultatele apar treptat, iar utilizarea constantă este esențială pentru observarea efectelor.

Cum poate fi adaptată masca în funcție de tipul de păr

Pentru părul uscat sau deteriorat, în compoziție poate fi adăugată o linguriță de miere, care ajută la hidratare.

Persoanele cu păr gras pot folosi câteva picături de suc de lămâie pentru reglarea sebumului, iar pentru vârfurile uscate se recomandă adăugarea unor picături de ulei de cocos sau de migdale.

Când trebuie evitat tratamentul

Deși masca de păr cu cartofi este considerată sigură pentru majoritatea tipurilor de păr, specialiștii recomandă prudență în cazul unui scalp iritat, foarte sensibil sau cu leziuni.

Înainte de utilizare este indicat un test pe o porțiune mică de piele pentru a evita eventualele reacții alergice sau iritații, potrivit citymagazine.si.