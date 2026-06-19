Cod Rutier 2026! BMW-urile și multe Volkswagen-uri ar putea deveni interzise pentru șoferii începători

Șoferii începători nu vor mai putea conduce orice mașină. Noua regulă care ar putea interzice sute de modele auto pentru șoferii aflați la început de drum

Șoferii începători din România ar putea avea parte de una dintre cele mai importante schimbări legislative din ultimii ani. Un proiect de modificare a Codului Rutier prevede că persoanele care au obținut permisul de conducere de mai puțin de doi ani nu vor mai putea conduce anumite vehicule considerate prea puternice pentru nivelul lor de experiență.

Inițiativa a primit deja aviz favorabil în comisiile de specialitate din Parlament și urmează să intre la votul final în Camera Deputaților. Dacă va fi adoptată, măsura va introduce o limitare bazată pe raportul dintre puterea motorului și masa vehiculului, criteriu utilizat și în alte state pentru evaluarea performanțelor unei mașini.

Ce prevede noul proiect de lege

Potrivit amendamentului adoptat, regula este formulată clar:

„Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de doi ani de la obținerea permisului de conducere nu pot conduce autovehicule al căror raport putere/masă depășește 0,075 kW/kg”.

Practic, limita stabilită de proiect este echivalentă cu aproximativ 102 cai-putere pentru fiecare tonă de masă a vehiculului.

Autorii inițiativei susțin că această metodă este mai precisă decât o simplă limitare a numărului de cai-putere. O mașină ușoară și foarte puternică poate accelera mult mai rapid și poate deveni mai dificil de controlat decât un vehicul mai greu care dispune de aceeași putere a motorului.

Cum poate fi verificată rapid o mașină

Verificarea este relativ simplă și poate fi făcută direct pe certificatul de înmatriculare.

Șoferii trebuie să identifice puterea maximă netă a motorului, înscrisă la rubrica P.2 și exprimată în kilowați, apoi să o împartă la masa în ordine de mers a vehiculului, indicată la rubrica G și exprimată în kilograme.

Dacă rezultatul depășește valoarea de 0,075 kW/kg, vehiculul nu va putea fi condus de un șofer aflat în primii doi ani de experiență.

Modelele populare care ar putea deveni interzise

Printre automobilele care ar putea intra sub incidența noilor restricții se află numeroase modele foarte populare pe piața din România.

În cazul mărcii Dacia, versiunile Duster 1.3 TCe de 130 și 150 CP depășesc pragul stabilit de lege. De asemenea, Jogger Hybrid 140 și anumite versiuni mai ușoare de Logan sau Sandero echipate cu motorul 1.0 TCe de 90 CP pot depăși limita admisă.

Mai multe modele din Grupul Volkswagen sunt și ele vizate. VW Golf echipat cu motoare 2.0 TDI de 140 CP sau propulsoare 1.4 TSI și 1.5 TSI de 130-150 CP nu s-ar mai încadra în noile reguli. Chiar și anumite versiuni ale modelului Passat 2.0 TDI de 150 CP depășesc la limită raportul admis.

Pentru fanii BMW, vestea este și mai puțin favorabilă. O mare parte dintre versiunile Seria 3, inclusiv 320d în variantele de 150, 163 sau 184 CP, ar deveni inaccesibile șoferilor începători.

Restricțiile ar afecta și anumite modele Ford, precum Fiesta 1.0 EcoBoost de 125 CP sau Focus 1.5 EcoBoost de 150 CP, dar și unele versiuni Skoda Octavia echipate cu motoare de 150 CP.

Ce mașini vor putea fi conduse în continuare

În schimb, numeroase modele de volum și automobile orientate spre economie vor rămâne accesibile.

Din gama Dacia, Logan și Sandero cu motoare 1.0 SCe de 65 și 73 CP, precum și versiunile ECO-G 100 și Duster 1.5 dCi se încadrează în limitele propuse.

Vor putea fi conduse și variantele mai puțin puternice ale modelelor Volkswagen Golf și Skoda Octavia, echipate cu motoare 1.6 TDI sau 1.0 TSI.

De asemenea, Renault Clio și Megane 1.5 dCi, Ford Fiesta de 100 CP, Toyota Yaris 1.0 VVT-i, Hyundai i20 și Kia Rio cu motoare aspirate rămân compatibile cu noile cerințe.

De ce vor autoritățile această schimbare

România continuă să se confrunte cu una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Uniunea Europeană. Statisticile arată că șoferii tineri sunt implicați frecvent în accidente grave, iar viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de trafic reprezintă una dintre principalele cauze.

Susținătorii proiectului consideră că limitarea accesului la automobile cu performanțe ridicate în primii ani de conducere ar putea reduce numărul accidentelor grave și ar oferi șoferilor începători timpul necesar pentru acumularea experienței în trafic, potrivit Stiri pe Surse.

Dacă proiectul va primi votul final în Camera Deputaților, noile reguli ar putea schimba semnificativ piața auto din România și modul în care tinerii își aleg prima mașină după obținerea permisului de conducere.