Nicușor Dan merge în Turcia pentru o întâlnire crucială cu Erdoğan

„Președintele României, Nicușor Dan, va participa împreună cu Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 14:00, la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR «Contraamiral August Roman»”, informează Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, ceremonia marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către țară.

Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre.

Corveta „Contraamiral August Roman” este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală, atât la suprafață, cât și mediul antiaerian sau antisubmarin.

Nava poate desfășura misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, de protecție a infrastructurii critice și a forțelor proprii, de apărare a comunicațiilor maritime, precum și altele.

De asemenea, cu prilejul vizitei sale la Istanbul, Nicușor Dan se va întâlni și cu omologul său, Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.

(sursa: Mediafax)