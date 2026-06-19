Lucrări la sistemul de termoficare din Capitală. Peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă

Compania Municipală Termoenergetica București a transmis, vineri, că „în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice”.

Acestea se vor realiza în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, „în funcție de complexitatea fiecărei lucrări”.

Lucrările vizează rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1100 mm. Zona cuprinde Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia.

Lucrările vor fi realizate „în cadrul proiectului POIM. Proiectul face parte din obiectivul de investiții «Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București»”.

De asemenea, „lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 4, Obiectivul 17 și Obiectivul 20, și impun sistarea furnizării apei calde menajere către 72 de puncte termice și 2 module termice (1.100 de blocuri), în perioada cuprinsă între 22.06 și 03.07.2026”, potrivit CMTEB.

„Pe rețeaua termică primară, în zona cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara – Calea Dorobanți – Calea Floreasca – Strada Nae Caranfil – Strada Pipera – Bulevardul Ștefan cel Mare (până la intersecția cu Strada Doctor Grozovici) – Bulevardul Lacul Tei – Strada Mașina de Pâine – Strada Ion Berindei, se vor executa lucrări de modernizare”.

Acestea vor fi efectuate „în cadrul proiectului «Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) - Obiectiv 4 – Magistrala II–III Grozăvești»”. Fac parte și din cadrul proiectului «Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București – Lot 1, Contract de proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Magistralei II Sud» (Lot 1, Obiectiv 6). Aceste lucrări impun sistarea furnizării apei calde menajere către 37 de puncte termice (386 de blocuri), în perioada cuprinsă între 22.06 și 28.06.2026”.

„Pe rețeaua termică primară, în zona cuprinsă între Bulevardul Gheorghe Duca și Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, se vor executa lucrări de modernizare”. Acestea au loc „în cadrul proiectului «Lot 2 – Contract de proiectare și execuție lucrări pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare aferente Magistralei II-III Grozăvești». Aceste lucrări impun sistarea furnizării apei calde menajere către 10 puncte termice (60 de blocuri), în perioada cuprinsă între 22.06 și 24.06.2026”, a transmis compania.

CMTEB informează că „după finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor mai sus menționate se va desfășura etapizat”. Aceasta se va realiza „pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat și sigur”.

Compania transmite că dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent.

De asemenea, CMTEB pune la dispoziție clienților „informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert”.

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(sursa: Mediafax)