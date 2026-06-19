3 plante care țin afidele departe de grădina ta

În căutarea unor alternative naturale la pesticidele chimice, tot mai mulți grădinari apelează la plante companion, care pot contribui la descurajarea dăunătorilor. Printre cele mai des menționate sunt ghimbirul, lemongrass-ul și arpagicul.

Ghimbir

Cunoscut în special din bucătărie, ghimbirul este apreciat și pentru posibilele sale efecte asupra dăunătorilor din grădină. Cercetările au arătat că anumiți compuși din ghimbir pot afecta unele specii de afide, motiv pentru care planta este considerată o opțiune interesantă pentru grădinile întreținute natural.

Deși majoritatea studiilor au analizat extractele de ghimbir, și planta cultivată în grădină poate contribui, prin aroma sa intensă, la descurajarea insectelor. În plus, frunzișul său bogat adaugă un element decorativ straturilor de legume sau plante ornamentale.

Unii grădinari folosesc chiar soluții pe bază de ghimbir, preparate acasă, ca spray natural pentru plante.

Lemongrass

Lemongrass-ul este o altă plantă frecvent utilizată în strategiile naturale de combatere a dăunătorilor. Aroma sa intensă de citrice este asociată cu compuși similari celor din citronella, cunoscuți pentru efectul de respingere a insectelor.

Pe lângă potențialul său de a reduce prezența afidelor, lemongrass-ul este apreciat și pentru aspectul decorativ, oferind înălțime și structură straturilor de grădină.

Arpagic

Arpagicul este considerat o altă opțiune eficientă în grădinile afectate de afide. Mirosul său puternic, specific familiei cepei, poate deruta dăunătorii și îi poate împiedica să identifice plantele vulnerabile.

În același timp, arpagicul atrage insecte benefice, precum buburuzele și sirfidele, ale căror larve se hrănesc cu afide, contribuind astfel la controlul natural al populațiilor.

Specialiștii recomandă plantarea arpagicului în apropierea culturilor sensibile, precum roșiile, salata sau trandafirii, fie pe marginea straturilor, fie intercalat între rânduri.

Metode suplimentare de control natural

Pe lângă utilizarea plantelor companion, grădinarii pot apela la câteva metode simple pentru a reduce infestările cu afide. Printre acestea se numără:

spălarea plantelor cu jet puternic de apă pentru îndepărtarea insectelor

îndepărtarea manuală a coloniilor mici

tăierea părților puternic afectate

încurajarea insectelor benefice, precum buburuzele și crisopidele

evitarea fertilizării excesive, care poate stimula creșterea atractivă pentru dăunători

Deși afidele pot fi dificil de controlat, experții spun că o combinație între plantele companion și metodele de întreținere adecvată poate reduce semnificativ impactul lor. Astfel, grădina poate fi protejată fără a recurge la soluții chimice agresive, menținând un echilibru natural sănătos, potrivit countryliving.com.