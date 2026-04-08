O mască de păr face senzație: Se prepară acasă rapid din ingrediente naturale

Deși nu este pe placul tuturor specialiștilor din saloane, combinația de ulei de cocos și scorțișoară este promovată online ca fiind o metodă accesibilă pentru revitalizarea părului tern și fragil.

Cocos și scorțișoară

Potrivit susținătorilor acestei metode, uleiul de cocos are rolul de a hidrata și de a proteja firul de păr împotriva uscării. Datorită structurii sale, acesta pătrunde în fibra capilară, contribuind la hidratare și la menținerea unui aspect neted și strălucitor.

În schimb, scorțișoara acționează la nivelul scalpului, unde stimulează circulația sângelui. Acest proces poate favoriza o mai bună oxigenare a foliculilor de păr, ceea ce, în timp, ar putea susține creșterea mai rapidă și întărirea firului de păr.

Rezultate vizibile în timp

Efectele nu apar peste noapte, însă utilizarea regulată poate duce la un păr mai moale, mai ușor de coafat și mai puțin predispus la rupere. De asemenea, unele persoane observă un volum natural mai pronunțat și o îmbunătățire generală a aspectului părului.

Specialiștii atrag atenția că rezultatele variază în funcție de tipul de păr și de sensibilitatea scalpului.

Mod de preparare

Pentru realizarea măștii sunt necesare:

o lingură de ulei de cocos

o linguriță de scorțișoară

Ingredientele se amestecă până se obține o compoziție omogenă. Dacă uleiul de cocos este solid, acesta trebuie încălzit ușor înainte de utilizare.

Cum se aplică

Masca se aplică pe scalp, împărțind în secțiuni, și se masează delicat pentru a stimula circulația. Ulterior, poate fi distribuită pe toată lungimea părului. Pentru un efect mai puternic, părul se acoperă cu o cască de duș sau un prosop.

Amestecul se lasă să acționeze între 30 și 45 de minute, apoi părul se spală bine cu șampon. În cazul apariției unei senzații intense de arsură se recomandă clătirea imediată.

Aplicarea o dată pe săptămână este suficientă pentru a observa îmbunătățiri treptate, fără a încărca scalpul.

Precauții și recomandări

Masca este recomandată în special pentru părul lipsit de strălucire, cu tendință de uscare sau creștere lentă. Persoanele cu scalp sensibil ar trebui să testeze produsul pe o zonă mică înainte de utilizare deoarece scorțișoara poate provoca iritații.

În contextul interesului tot mai mare pentru soluții naturale, această mască rămâne o alternativă simplă și ieftină, însă eficiența sa depinde de consecvență și de particularitățile fiecărui tip de păr, potrivit citymagazine.si.