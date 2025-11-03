Matcha﻿ și sănătatea părului: Beneficiile unui antioxidant puternic

Deși dovezile clinice încă recuperează terenul, experții spun că există motive promițătoare pentru care consumul de matcha ar putea susține un păr mai puternic și mai sănătos.

EGCG: Compusul vedetă al Matcha

Medicul chirurg Ross Kopelman, specialist în transplant de păr, și Jennifer Pallian, dietetician specializat în nutriție și sănătatea părului, atrag atența asupra unui ingredient remarcabil din matcha: epigalocatechin galatul (EGCG). Acest antioxidant catechin este punctul de plecare.

„Din perspectiva mea, ca specialist în transplant de păr, cel mai interesant compus din matcha este epigalocatechin galatul (EGCG). Studiile de laborator au demonstrat că EGCG promovează faza de creștere (anagen) a foliculilor de păr și îi protejează de stresul oxidativ, care este unul dintre factorii care determină miniaturizarea foliculilor în căderea părului”, spune dr. Kopelman.

Jennifer Pallian spune că EGCG funcționează pe mai multe niveluri. „EGCG stimulează proliferarea celulelor papilelor dermice, sporește apărarea antioxidantă și reglează în sus genele care promovează supraviețuirea și creșterea foliculilor. Este important de menționat că EGCG este un inhibitor natural al 5α-reductazei, enzima care transformă testosteronul în dihidrotestosteron (DHT), un factor cheie al alopeciei androgenetice.”

Stresul, cortizolul și avantajul calmant al Matcha

Stresul este un vinovat binecunoscut din spatele căderii bruște sau a agravării afecțiunilor cronice de cădere a părului. Aici intervine un alt compus matcha, L-teanina.

„Văd stresul ca un factor declanșator major al căderii părului la pacienții mei. Matcha conține L-teanină, care poate promova relaxarea și reduce nivelul de cortizol, iar acest efect calmant poate ajuta indirect la stabilizarea ciclului părului.”, explică dr. Kopelman.

Jennifer Pallian adaugă faptul că legătura dintre stres este semnificativă din punct de vedere biologic. „Stresul cronic poate menține celulele stem foliculare într-o stare de repaus, poate perturba mediul folicular și poate provoca inflamație. Teanina și EGCG împreună ajută la amortizarea acestor răspunsuri la stres, reducând riscul de cădere a părului indusă de stres.”

Inflamația: Inamicul tăcut al scalpului

Stresul oxidativ și inflamația sunt recunoscute ca factori majori în subțierea părului. Puterea antiinflamatoare a EGCG-ului ar putea face din matcha un protector natural al scalpului.

„Inflamația cronică a scalpului poate accelera miniaturizarea foliculilor”, explică Dr. Kopelman. „Antioxidanții din matcha pot juca un rol protector prin atenuarea acestui proces inflamator.”

Potrivit lui Pallian, acest lucru contează mai mult decât își dau seama majoritatea oamenilor: „Inflamația este prezentă în până la 71% din probele de biopsie a scalpului de la persoanele cu cădere regulată a părului. EGCG nu numai că scade DHT-ul, dar blochează și semnalele proinflamatorii precum IL-6 și TGF-β2, care sunt declanșate de DHT. Această acțiune dublă este semnificativă.”

Ce spune știința

Deși studiile de laborator par promițătoare, studiile pe oameni sunt încă limitate. „Până în prezent nu am văzut studii clinice de înaltă calitate care să lege direct consumul zilnic de matcha de modificări măsurabile ale densității sau grosimii părului”, spune dr. Kopelman. „Majoritatea dovezilor pe care le avem sunt preclinice, analizând EGCG în culturi celulare sau modele animale.”

Pallian subliniază că există dovezi indirecte. „Studiul pilot Forti5 a testat un supliment cu extract de ceai verde, printre alte ingrediente, și a constatat îmbunătățiri semnificative ale creșterii părului pe parcursul a 24 de săptămâni. Dar, din moment ce matcha nu a fost studiat singur, dovezile rămân indirecte.”

Ar trebui să consumi Matcha pentru creșterea părului?

Ambii experți sunt de acord: matcha nu ar trebui văzută ca un remediu magic, dar poate fi un plus util la o rutină de sănătate pentru păr. „Deși nu consider matcha un înlocuitor pentru tratamente dovedite, cum este cazul unor substanțe, precum finasterida sau minoxidilul, îl văd ca pe un adjuvant potențial de susținere și prietenos cu stilul de viață”, spune Dr. Kopelman.

Pallian îl prezintă ca pe o victorie holistică: „Cu combinația sa de EGCG, teanină și aminoacizi, matcha susține atât mediul folicular, cât și rezistența generală la stres - doi factori care contează pentru sănătatea părului pe termen lung.”

Matcha nu este un remediu miraculos pentru căderea părului, dar dacă îți place ritualul de latte de dimineață, gândește-te la el ca la o modalitate mică, dar semnificativă de a susține scalpul și firele de păr. Și, cine știe? Pe măsură ce cercetările se extind, acea băutură verde vibrantă s-ar putea dovedi a fi mai mult decât o simplă tendință, potrivit hola.com.



