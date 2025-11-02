Medicamentele pe care să NU le combini niciodată cu cafeaua

Cofeina și substanțele din cafea pot reduce efectele benefice ale unor medicamente sau pot amplifica reacțiile secundare.

Medicamente la care trebuie să fii atent

Anticoagulantele, utilizate pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge, pot crește riscul de sângerare dacă sunt asociate cu cafea.

Medicamentele pentru răceală sau alergii care conțin pseudoefedrină pot intensifica senzația de nervozitate și palpitațiile atunci când sunt luate împreună cu cofeină.

Unele antidepresive își pot pierde din eficiență sau pot determina creșterea nivelului lor în sânge, generând agitație și neliniște.

Persoanele care utilizează levotiroxină, un medicament pentru tiroidă, pot observa o scădere cu până la 50% a eficienței acestuia dacă îl administrează în timp ce beau cafeaua, ceea ce poate duce la oboseală și dificultăți de concentrare.

Utilizatorii de bronhodilatatoare pentru astm pot experimenta reacții secundare, cum ar fi greața sau iritabilitatea, amplificate de cafea, potrivit Newsweek.

Medicul sau farmacistul trebuie consultat înainte de a combina cafeaua cu orice tratament medicamentos, iar prospectele medicamentelor trebuie citite cu atenție pentru a evita posibilele riscuri.