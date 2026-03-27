Metoda simplă care te ajută să-ți menții sănătatea mintală: Imaginile cu natura reduc stresul și anxietatea

Studiile arată că expunerea zilnică la imagini cu natură poate reduce stresul, induce o stare de calm și îmbunătățește capacitatea de concentrare.

Efecte asupra stării mintale

Observarea peisajelor naturale are rezultate mult mai bune asupra sănătății mintale decât vizionarea peisajelor urbane, oferind o relaxare profundă și susținând menținerea stării de bine pe termen lung. Potrivit New York Post, deși imaginile virtuale nu pot înlocui complet experiența directă, ele pot fi un suport eficient pentru persoanele care nu au acces la natură.

Privitul frecvent al naturii poate fi asociat cu terapia cognitiv-comportamentală, meditația sau mindfulness, și poate contribui la ameliorarea tulburărilor mintale și a stresului cronic.

Cea mai calmantă culoare

Culoarea verde, prezentă predominant în natură, activează sistemul nervos parasimpatic, responsabil pentru funcțiile de odihnă ale corpului, reducând tensiunea și stările de anxietate.

Experiențele vizuale cu vegetație pot sprijini relaxarea, prevenirea stresului și refacerea după perioade tensionate. De asemenea, prezența plantelor în birou poate crește starea de fericire și productivitatea.

Beneficii pentru sănătate

Pe lângă efectele vizuale, drumețiile și plimbările în natură aduc beneficii directe asupra sănătății fizice: reduc tensiunea arterială, scad riscul de boli cardiace, combat obezitatea și contribuie la un somn odihnitor.

Totodată, timpul petrecut în aer liber poate susține procesul de vindecare după intervenții medicale și poate ameliora simptomele depresive, potrivit medicool.ro.