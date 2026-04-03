Mezeluri fără excese: Ghid practic de la medicul nutriționist Mihaela Bilic

„Mezelurile sunt o super-carne, în ele se concentrează proteinele și grăsimea din carne, au gust intens și de 2-3 ori mai multe calorii decât carnea proaspătă. Ca orice esență, se folosesc în doze mici… puțin și bun”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook, însoțind mesajul de un videoclip explicativ.

Câte mezeluri să consumăm?

Potrivit acesteia, o porție de mezeluri trebuie să nu depășească 25 de grame, echivalentul a circa 6 felii de salam.

"Provocarea cea mai mare este la porția corectă. Porția corectă este de 25 de grame. Asta înseamnă că într-o țiplă de 100 de grame care are 24 de felii, avem patru porții. Șase feliuțe înseamnă porția corectă. Le puneți pe două felii de pâine și le savurați cu fiecare înghițitură, și așa mezelurile pot face dintr-o alimentație echilibrată, din când în când, cu măsură", explică medicul.

Cum alegem mezeluri de calitate

Mihaela Bilic precizează că mezelurile se împart în două categorii: fierte și crud-uscate, ultimele fiind considerate premium.

Exemplele din mezeluri internaționale includ jamonul spaniol și prosciutto italian, iar în România un produs de referință este salamul de Sibiu, cu indicație geografică protejată.

Pentru a identifica mezelurile de calitate, specialista recomandă citirea atentă a etichetei.

„Citim eticheta. Carnea trebuie să fie primul ingredient. Carne, slănină, sare, condimente. Nu mai mult de cinci ingrediente”

Nutriționista recomandă consumul ocazional de mezeluri, ca parte a unei diete echilibrate, subliniind că moderația este cheia gustului și sănătății.