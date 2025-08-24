Micul dejun și greutatea corporală. Mituri demontate de știință

Emilie Steinbach, doctor în biologie integrativă și neurocercetătoare, invitata unei emisiuni TV, aduce lumină asupra acestei controverse, potrivit longevitymagazine.ro.

Micul dejun și relația cu greutatea corporală

Aceasta spune că săritul peste micul dejun trebuie privit cu anumite diferențe.

La copii și adolescenți, omiterea micului dejun aduce un risc crescut de supraponderalitate și obezitate pe termen lung.

La adulți, impactul este mai puțin definit și depinde în mare măsură de stilul de viață, metabolism și alimentația pe parcursul zilei.

Specialista recomandă consumul alimentar în concordanță cu ritmul circadian, sugerând să mâncăm devreme și să evităm mesele foarte târzii pentru a susține un metabolism echilibrat.

Beneficiile postului intermitent în controlul greutății

Un alt aspect important este postul intermitent: recomandarea este să existe un interval de minimum 12 ore fără alimentație, permițând astfel corpului să optimizeze procesele metabolice.

Organizarea meselor

Respectarea unui interval alimentar clar, de exemplu, între 8:00 și 20:00.

Timp între mese pentru reechilibrarea corpului.

Evitarea meselor târzii deoarece pot afecta somnul și digestia.

Ce spune știința

Deși săritul micului dejun poate crește apetitul și favorizează gustările nesănătoase sau porțiile mari la mesele următoare, un mic dejun bogat în proteine și fibre - cum ar fi ouă, iaurt grecesc, fulgi de ovăz sau fructe - poate ajuta la menținerea sațietății și la reglarea nivelului glicemiei.

Studiile indică faptul că persoanele care consumă regulat micul dejun au, în general, un indice de mase corporală (IMC) mai scăzut și un stil alimentar mai echilibrat pe tot parcursul zilei

Această perspectivă echilibrată încurajează alegerea conștientă și adaptată fiecărui individ, evitând soluțiile extreme sau generalizările cu privire la micul dejun și controlul greutății.