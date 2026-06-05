Mierea pe care mulți români o ignoră: Beneficii uimitoare pentru sănătate și mediu

Sezonul apicol a început cu producția de rapiță, considerată prima recoltă importantă a anului pentru apicultori. Fermierii afirmă că 2026 a fost un an favorabil, cu o creștere semnificativă a producției.

„A crescut cu 30-40% producţia, cantitatea de miere, cel puţin faţă de anul trecut. E foarte bună, gustoasă, cremoasă”, a afirmat un apicultor pentru observatornews.ro.

În prezent, mierea de rapiță se vinde direct de la producători sau în piețe cu aproximativ 30 de lei pe kilogram.

Proprietățile mierii de rapiță

Mierea de rapiță are culoare albă și textură cremoasă. Apicultorii susțin că mierea de rapiță are un rol important atât pentru consum, cât și pentru dezvoltarea coloniilor de albine la început de sezon.

"Pentru albine este foarte bine, deoarece se dezvoltă în perioada aia când au cea mai mare nevoie. În luna aprilie, la început şi la sfârşit. Înainte de salcâm, ele pot să-şi facă efectivele şi reginele să conteze, având un nectar consistent care vine în stoc în fiecare zi", a explicat un alt apicultor.

De asemenea, mierea de rapiță ajută digestia și susține sistemul osos, fiind prima sursă majoră de hrană colectată după iarnă.

"Cultura de rapiţă este şi o cultură meliferă cu un potenţial fantastic", susţine Ioan Puiu, profesor știința plantelor.

De ce este ocolită de consumatori

Deși este considerată de calitate, mierea de rapiță nu se află printre cele mai căutate produse de pe piață.

"Rapiţa are un miros şi un gust specific, care nu este apreciat chiar de toată lumea. Ea este o miere foarte bună, dar cristalizează foarte repede şi se face albicioasă", a precizat un apicultor.

Un avantaj important este însă faptul că își păstrează proprietățile chiar și după cristalizare și nu își modifică semnificativ gustul în băuturi sau preparate.

Producție în creștere

Suprafețele cultivate cu rapiță au atins în acest an un nivel record, de peste un milion de hectare. În condiții favorabile, producția de miere poate varia între 50 și 150 de kilograme pe hectar, spun specialiștii din domeniu.