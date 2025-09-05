Migrenele la tineri. 5 cauze ale durerilor de cap și cum să le gestionezi

Migrenele nu mai sunt doar o problemă a vârstei mijlocii, ele afectează tot mai des tinerii cu vârste între 20 și 30 de ani.

Factorii care declanșează migrenele la tineri

1. Stres

Stresul este principalul declanșator la peste 70% dintre millennials care suferă de migrene. Termenele limită la muncă, nesiguranța financiară și via'a „mereu pe fugă” cresc nivelul de cortizol, alimentând un cerc vicios al tensiunii și durerii.

2. Ecrane

Millennials petrec zilnic între 7 și 9 ore în fața ecranelor. Tinerii între 18-34 de ani care depășesc 6 ore pe ecran zilnic au un risc cu 30% mai mare de a suferi de migrene. Totodată, postura incorectă, expunerea la lumina albastră și dereglarea ritmului circadian agravează problema.

3. Obiceiurile de somn

Somnul neregulat cresc probabilitatea apariției migrenelor. Munca în schimburi de noapte, sesiunile de binge-watching și derularea pe rețelele sociale îi determină pe tineri să nu devină extrem de obosiți.

4. Alimentație

Consumul excesiv de cofeină, mesele neregulate și alimentele ultraprocesate sunt factori declanșatori frecvenți ai migrenelor. Există o legătură directă între băuturile energizante și creșterea numărului de episoade de migrenă, în special la tinerii care lucrează în IT.

5. Impact negativ asupra calității vieții

Un episod de migrenă poate dura între 4 și 72 de ore sau chiar mai mult. Durerea evoluează adesea într-o formă pulsatilă și este însoțită de greață, sensibilitate la lumină sau la sunete. Pentru millennials activi profesional, migrenele înseamnă o pierdere de aproximativ 3–5 zile de productivitate pe lună: absențe de la muncă, randament scăzut și anxietate legată de sănătate.

Cum să previi și să gesionezi migrenele

-reducerea timpului petrecut în fața ecranelor,

-hidratarea corespunzătoare,

-respectarea unui program regulat de somn

-practicarea tehnicilor de relaxare, precum yoga sau meditația.

Intervenții medicale

Pe lângă analgezicele clasice, se pot administra tratamente preventive, suplimente precum vitamina B12 și magneziu, dar și terapii cognitive comportamentale, care dovedesc eficiență în reducerea frecvenței crizelor.

Trucuri rapide pentru prevenție

Regula 20-20-20 – la fiecare 20 de minute petrecute în fața ecranului, privește timp de 20 de secunde un obiect aflat la circa 6 metri distanță;

-limitarea cofeinei la maxim două cești de cafea zilnic; ținerea unui jurnal al migrenelor pentru identificarea declanșatorilor; folosirea compreselor reci în timpul crizelor și exerciții de respirație controlată, potrivit longevitymagazine.ro.