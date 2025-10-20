Mit sau realitate: Adevărul despre trosnitul degetelor

Adevărul este undeva la mijloc și este susținut de cercetări medicale solide.

Ce se aude când îți trosnești degetele

Contrar credinței populare, acel sunet specific produs când ne trosnim degetele nu vine de la oasele care se freacă între ele. Potrivit studiilor, publicate în revista PLOS One și citate de Cleveland Clinic, fenomenul se numește cavitare. În articulații există un lichid sinovial, iar schimbările bruște de presiune determină formarea și colapsul unor bule de gaz (precum azot sau dioxid de carbon). Acest proces generează sunetul.

Trosnirea degetelor provoacă artrită?

Este o idee răspândită dar infirmată de știință. Mai multe studii, inclusiv o cercetare realizată de Dr. Donald Unger – care și-a trosnit degetele de la o singură mână timp de peste 60 de ani – nu au găsit nicio legătură între acest obicei și apariția artritei.

Instituții de prestigiu, precum Mayo Clinic, Harvard Medical School și Arthritis Foundation, susțin că artrita este cauzată în principal de:

uzura cartilajului (osteoartrita)

boli autoimune (artrita reumatoidă)

traumatisme sau factori genetici

Prin urmare, trosnirea degetelor nu provoacă artrită iar sunetul nu indică deteriorarea cartilajului sau inflamații articulare.

Riscuri pentru sănătate

Chiar dacă nu favorizează artrita, acest gest repetitiv poate avea unele efecte secundare ușoare dacă este practicat excesiv sau cu forță:

umflarea articulațiilor

scăderea temporară a forței de prindere

posibile micro-leziuni la nivelul ligamentelor sau tendoanelor

Aceste efecte apar rar și nu sunt considerate grave, atâta timp cât trosnirea nu este dureroasă și se face ușor.

Beneficii reale sau doar senzații?

Mulți spun că se simt „mai ușori” sau „mai relaxați” după ce își trosnesc degetele. Specialiștii confirmă că acest efect poate fi real, dar este temporar și mai degrabă psihologic sau mecanic. Nu există dovezi că ar exista beneficii structurale pe termen lung.

Când este momentul să te oprești

Dacă acest obicei este însoțit de:

durere persistentă

umflarea degetelor

dificultăți de prindere

deformări ale degetelor

este recomandat un consult medical. Aceste simptome pot indica afecțiuni reale, precum artrita, tendinita sau leziuni ale ligamentelor – care nu au legătură directă cu trosnirea degetelor, potrivit dcmedical.ro.

Concluzie

Trosnitul degetelor nu provoacă artrită. Dacă este făcut cu moderație și fără durere, e un gest inofensiv. Totuși, dacă apar simptome neobișnuite, cel mai sigur este să consulți un medic specialist.