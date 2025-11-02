Mit sau realitate: Cum să tratezi răceala cu remedii naturiste

Răceala este cauzată de virusuri și există metode care sprijină organismul în procesul de vindecare. Durata obişnuită a răcelii este între una și două săptămâni, timp în care simptomele pot fi mai bine gestionate prin câteva reguli simple.

Soluții pentru răceală

Hidratare

Consumul de lichide este esențial pentru a menține hidratarea organismului și pentru a facilita descongestionarea. Apa, supa caldă, ceaiul cu lămâie și miere sunt recomandate, în timp ce alcoolul, cafeaua și băuturile carbogazoase cu cofeină trebuie evitate deoarece pot accentua deshidratarea.

Odihnă

Odihna adecvată este la fel de importantă. Specialiștii recomandă un somn de cel puțin 8 ore pe noapte și zile dedicate recuperării pentru ca sistemul imunitar să funcționeze eficient.

Lichide calde

Lichidele calde, cum sunt supa de pui sau ceaiurile, sunt folosite tradițional în multe culturi pentru a ameliora sentimentele de congestie. Totodată, „laptele de aur”, o băutură preparată din turmeric, este considerată benefică în răceală.

Miere

De asemenea, mierea poate reduce tusea la adulți și copiii cu vârste mai mari de un an.

Aerisire

Aerisirea regulată a încăperilor contribuie la îndepărtarea germenilor și bacteriilor, reducând astfel riscul contaminării și ameliorând calitatea aerului.

Gargară

Pentru durerile în gât, gargară cu apă sărată (1/4 până la 1/2 linguriță de sare într-un pahar cu apă caldă) poate calma iritația. De asemenea, pot fi utilizate spray-uri sau pastile specifice.

Tratamente de evitat

Antibiotice

Administrarea de antibiotice este inutilă și chiar periculoasă în răceală deoarece acestea combat bacteriile, nu virusurile. Folosirea necorespunzătoare a antibioticelor poate duce la rezistență bacteriană și alte complicații.

Medicamente fără prescripție

Medicamentele fără prescripție pentru răceală și tuse pot fi dăunătoare dacă nu sunt folosite corect. Consultarea medicului înainte de administrare este esențială pentru un tratament adecvat.

Remedii cu rezultate neclare

Vitamina C și zincul fac parte din categoria remediilor cu efect dovedit parțial.

Vitamina C

Vitamina C nu previne răcelile dar administrată înainte de apariția simptomelor poate scurta durata bolii, mai ales la persoanele expuse frecvent la virusuri.

Zinc

Studiile asupra zincului oferă rezultate contradictorii, iar utilizarea produselor cu zinc administrate prin nas este descurajată de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) din cauza riscului pierderii mirosului, notează catine.ro.

În final, cea mai bună metodă de a combate răceala este să ai grijă de tine: odihnește-te, hidratează-te corect, aerisește camerele și igienizează-ți mâinile des pentru a limita răspândirea virusurilor.