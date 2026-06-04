Motivul surprinzător pentru care ar trebui să mănânci banane mai des?

Specialiștii atrag atenția că, deși nu reprezintă un tratament pentru colesterolul mărit și nu pot înlocui recomandările medicale, bananele conțin nutrienți care pot contribui la menținerea unui profil lipidic sănătos.

Datorită conținutului de fibre solubile, fitosteroli și potasiu, consumul regulat de banane poate avea efecte benefice asupra inimii și vaselor de sânge.

Beneficiile pectinei

Bananele conțin pectină, o fibră solubilă care formează un gel în tractul digestiv atunci când intră în contact cu apa. Acest proces poate contribui la captarea unei părți din colesterol și a acizilor biliari, facilitând eliminarea lor din organism.

Fibrele solubile sunt recunoscute pentru rolul lor în menținerea nivelurilor normale ale colesterolului, fiind recomandate frecvent în alimentația persoanelor care urmăresc sănătatea cardiovasculară.

Ce rol au fitosterolii

Un alt avantaj al bananelor este conținutul de fitosteroli, compuși naturali de origine vegetală care au o structură asemănătoare colesterolului.

Aceștia concurează cu colesterolul pentru absorbția la nivel intestinal, ceea ce poate reduce cantitatea de colesterol care ajunge în sânge. Consumul regulat de alimente bogate în fitosteroli este asociat cu scăderea valorilor colesterolului LDL, cunoscut și drept „colesterolul rău”.

Potasiul și inima

O banană de dimensiune medie furnizează aproximativ 400 de miligrame de potasiu, un mineral esențial pentru buna funcționare a organismului.

Deși nu influențează direct nivelul colesterolului, potasiul contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la menținerea sănătății vaselor de sânge. Astfel, poate ajuta la reducerea riscului cardiovascular, mai ales atunci când este asociat cu o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos.

Ce fel de banană să alegi

Bananele mai puțin coapte, cu tentă verzuie, conțin cantități mai mari de amidon rezistent, un tip de carbohidrat care se comportă asemănător fibrelor și poate avea efecte benefice asupra metabolismului.

Pe de altă parte, bananele complet coapte sunt mai dulci și conțin mai multe zaharuri naturale, însă păstrează în continuare fibrele și fitosterolii benefici organismului.

Câte banane să consumi zilnic

Nutriționiștii recomandă, în general, consumul a una sau două banane pe zi, în cadrul unei diete variate, care să includă legume, fructe, leguminoase și cereale integrale.

Deși nu reprezintă o soluție miraculoasă împotriva colesterolului ridicat, bananele pot fi un aliat valoros pentru sănătatea inimii atunci când fac parte dintr-un regim alimentar echilibrat și sunt asociate cu activitate fizică regulată și controale medicale periodice, potrivit citymagazine.si.