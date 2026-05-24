Noul trend viral pe TikTok pentru ten luminos: Promite efect de lifting la tine acasă

Utilizatoarele din întreaga lume îl numesc „botox la congelare”, datorită efectului imediat de revitalizare și tonifiere a pielii.

Metoda simplă și accesibilă

O felie groasă de castravete ținută la congelator este folosită pentru un masaj facial rapid, după aplicarea câtorva picături de ser cu vitamina C. Rezultatul? Un ten care pare mai odihnit și mai luminos în doar câteva minute.

Trendul a atras rapid atenția pentru că promite exact ceea ce multe persoane caută dimineața: o soluție rapidă pentru ochi umflați, piele obosită și lipsa de prospețime.

Frigul oferă o senzație instantă de răcorire, iar masajul facial stimulează circulația la nivelul pielii. În plus, castravetele alunecă ușor pe ten și transformă rutina într-un mini tratament spa făcut acasă.

Ce rol are vitamina C?

Partea esențială a ritualului nu este doar castravetele congelat, ci asocierea lui cu serul de vitamina C. Acest ingredient este apreciat în îngrijirea pielii pentru efectul de iluminare și pentru aspectul mai uniform pe care îl poate oferi tenului.

Aplicat împreună cu masajul rece, serul contribuie la senzația de piele revitalizată și fresh, motiv pentru care multe persoane folosesc trucul înainte de machiaj sau înaintea unei zile aglomerate.

Ritualul de frumusețe

Metoda nu necesită produse complicate. Ai nevoie doar de:

un castravete;

un ser cu vitamina C;

câteva minute dimineața.

Castravetele se spală, se taie în bucăți mai groase și se pune la congelator. Înainte de utilizare, se lasă unul-două minute la temperatura camerei pentru a evita contactul prea agresiv cu pielea.

Pe partea tăiată se aplică câteva picături de ser, apoi se masează delicat fața cu mișcări circulare și ascendente, timp de aproximativ 1-3 minute.

Specialiștii recomandă ca mișcările să fie blânde, fără presiune excesivă, mai ales în zona sensibilă a ochilor.

Care sunt beneficiile

Persoanele care au încercat metoda spun că observă:

diminuarea aspectului umflat al feței;

senzație de prospețime imediată;

piele mai luminoasă;

aspect mai odihnit;

pregătirea mai bună a tenului pentru machiaj.

Trendul este apreciat și pentru faptul că este ieftin, rapid și nu necesită dispozitive speciale sau tratamente costisitoare.

La ce trebuie să fii atent

Deși pare un truc inofensiv, există câteva precauții importante:

castravetele foarte rece nu trebuie ținut mult timp pe aceeași zonă;

persoanele cu piele sensibilă sau rozacee trebuie să fie prudente;

serurile foarte concentrate pot provoca iritații;

igiena este esențială, iar bucata de castravete folosită trebuie aruncată după utilizare.

Dermatologii atrag atenția că acest ritual poate oferi o senzație temporară de prospețime și tonifiere, însă nu înlocuiește tratamentele dermatologice și nici o rutină corectă de îngrijire, potrivit citymagazine.si.