Alertă pe DN7: O autocisternă cu 31 de tone de benzină s-a răsturnat în Argeș. Traficul, blocat complet

DN7, închis în județul Argeș după răsturnarea unei autocisterne cu benzină. Șoferul a ajuns la spital

Accident cu risc major pe DN7, în localitatea Cotmeana. Autoritățile au închis circulația pe ambele sensuri după răsturnarea unei autocisterne încărcate cu benzină, iar echipele de intervenție au fost mobilizate în număr mare pentru prevenirea unui posibil incendiu.

Un accident cu potențial ridicat de risc s-a produs vineri pe Drumul Național 7, în localitatea Cotmeana, județul Argeș, după ce o autocisternă care transporta 31 de tone de benzină s-a răsturnat parțial în afara carosabilului. Incidentul a determinat autoritățile să oprească traficul rutier pe ambele sensuri de mers și să instituie un perimetru de siguranță în zonă.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, vehiculul implicat în accident „s-a răsturnat pe lateral, parțial, în afara părții carosabile pe Drumul Național 7”.

Scurgeri de combustibil observate după accident

Pericolul principal semnalat de echipele de intervenție este reprezentat de scurgerile de benzină apărute după răsturnarea autocisternei.

Conform autorităților, „există scurgeri de combustibil, pe la capacele de umplere amplasate la partea superioară a acesteia. Scurgerile sunt vizibile, fiind solicitate două recipiente (tip cub) pentru captarea acestora”.

Pentru limitarea riscurilor, pompierii au intervenit rapid cu echipamente speciale destinate captării combustibilului și prevenirii producerii unui incendiu sau a unei explozii. În astfel de situații, orice sursă de aprindere poate reprezenta un pericol major, motiv pentru care zona a fost securizată imediat.

Șoferul a fost transportat la spital

Conducătorul autocisternei a reușit să iasă singur din cabină înainte de sosirea echipajelor de salvare.

Potrivit ISU Argeș, „șoferul autocisternei s-a autoevacuat înainte de sosirea forțelor la locul evenimentului. Bărbatul este conștient, cooperant și prezintă multiple traumatisme. A fost preluat de paramedici și transportat la spital”.

Starea sa este monitorizată de personalul medical, în timp ce polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Trafic blocat complet și măsuri speciale de siguranță

Din cauza riscului generat de combustibilul scurs, circulația pe DN7 a fost suspendată complet.

Autoritățile au precizat că „circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers. În apropierea locului accidentului nu ar fi locuințe”.

Totodată, echipele de intervenție au început evacuarea șoferilor rămași în coloanele formate în zonă și au instituit măsuri suplimentare pentru protejarea populației și a participanților la trafic.

Potrivit ISU Argeș, „forțele de intervenție asigură măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, evacuarea șoferilor blocați în trafic din cauza evenimentului produs”. De asemenea, în jurul autocisternei a fost stabilit „și un perimetru de siguranță”.

Mobilizare impresionantă a echipelor de intervenție

Pentru gestionarea situației au fost trimise la fața locului numeroase autospeciale și echipaje specializate.

„La fața locului acționează 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială CBRN, 1 autospecială de hidroperforare, 2 ambulanțe SMURD, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă și 1 autocamion de intervenție cu bazine pentru captarea scurgerilor de benzină (2 cuburi)”, potrivit autorităților.

Intervenția este în desfășurare, iar reluarea circulației pe DN7 va depinde de eliminarea completă a riscurilor generate de scurgerile de combustibil și de repunerea autocisternei în siguranță. Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative până la finalizarea operațiunilor.

Mediafax