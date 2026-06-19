Alertă pentru persoanele care vor să beneficieze de pensie: Cât va costa un an de vechime în muncă de la 1 iulie 2026?

Majorarea salariului minim brut va duce automat la creșterea costului pentru cumpărarea vechimii în muncă.

Cât costă un an de vechime în muncă?

Astfel că un an de vechime va costa mai mult cu 800 de lei. Dacă în prezent un an de stagiu de cotizare poate fi achiziționat pentru 12.150 de lei, după 1 iulie suma va ajunge la aproape 13.000 de lei.

Care sunt condițiile?

Măsura îi vizează pe cei care nu au acumulat suficienți ani de contribuție pentru a îndeplini condițiile de pensionare și doresc să completeze perioada lipsă prin încheierea unui contract de asigurare socială.

Totuși, legislația stabilește și anumite limite. Persoanele interesate pot cumpăra cel mult șase ani de vechime, iar această facilitate este destinată exclusiv completării stagiului de cotizare necesar obținerii pensiei.

În aceste condiții, cei care doresc să beneficieze de costurile actuale mai au la dispoziție doar două săptămâni pentru a încheia contractele de asigurare socială înainte ca noile costuri să intre în vigoare, potrivit observatornews.ro.