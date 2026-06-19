Canabis și ciuperci halucinogene livrate direct prin curier

Procurorii DIICOT au reținut cinci persoane cercetate pentru trafic intern și internațional de droguri de risc și mare risc. Măsurile au fost dispuse în patru dosare penale distincte, instrumentate de Structura Centrală a DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi introdus în România canabis, ciuperci halucinogene și alte substanțe interzise, folosind firme de curierat internațional.

În primul dosar, un bărbat de 35 de ani este acuzat că a comandat din Spania peste 5,6 kilograme de canabis. Drogurile ar fi fost expediate în România prin intermediul unor firme de curierat. Joi, suspectul a fost prins în flagrant în Sectorul 6 al Capitalei.

Potrivit procurorilor, acesta avea în autoturism întreaga cantitate de canabis destinată comercializării.

În al doilea dosar, un bărbat de 37 de ani este suspectat că a procurat din Țările de Jos două kituri cu substrat și ciuperci aflate în dezvoltare. Anchetatorii susțin că acestea conțineau psilocină și psilocibină, substanțe încadrate la droguri de mare risc.

Bărbatul a fost prins în flagrant în Sectorul 5 al Capitalei, în timp ce ridica coletul.

Într-un al treilea dosar, o femeie de 39 de ani este cercetată după ce ar fi comandat din Olanda un kit cu ciuperci halucinogene. În același colet s-ar fi aflat și o cantitate de substanță vegetală care conținea Salvinorin-A, drog de risc.

Procurorii spun că pachetul a fost expediat printr-o firmă de curierat. Suspecta a fost prinsă în flagrant în Sectorul 4 al Bucureștiului, în momentul ridicării coletului.

În cel de-al patrulea dosar, doi bărbați de 38 de ani sunt suspectați că au adus din Spania aproximativ un kilogram de canabis. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi acționat împreună și ar fi folosit firme de curierat pentru introducerea drogurilor în țară. Joi, cei doi au fost prinși în flagrant în Sectorul 1 al Capitalei.

Unul dintre suspecți ridicase coletul cu droguri, iar celălalt supraveghea zona, susțin procurorii.

Procurorii au sesizat Tribunalul București cu propuneri de arestare preventivă pentru toate cele cinci persoane. Anchetatorii solicită emiterea unor mandate pentru o perioadă de 30 de zile. Investigațiile au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

Acțiunile au beneficiat și de sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Control al Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni.

DIICOT precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.

(sursa: Mediafax)