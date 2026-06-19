Anne Hathaway, însărcinată la 43 de ani. Mesajul emoționant publicat de actriță

Protagonista filmului "The Devil Wears Prada 2", în vârstă de 43 de ani, a distribuit pe Instagram un videoclip prin care a anunţat această veste.



Actriţa americană este căsătorită cu actorul şi omul de afaceri Adam Shulman din anul 2012.



Ei au deja împreună doi fii - Jonathan, în vârstă de 10 ani, şi Jack, în vârstă de şase ani.



După ce a jucat în filmele deja lansate în acest an "Mother Mary" şi "The Devil Wears Prada 2", Anne Hathaway va putea fi văzută în perioada următoare şi în noul lungmetraj al regizorului Christopher Nolan, "The Odyssey", ce va fi lansat pe 17 iulie, precum şi în adaptarea cinematografică a romanului "Verity" scris de Colleen Hoover, care va avea premiera pe 2 octombrie.



Alte proiecte viitoare ale actriţei americane sunt thrillerul SF "The End of Oak Street", ecranizarea bestsellerului "Yesteryear" şi comedia "The Princess Diaries 3", scrie AGERPRES