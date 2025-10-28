Ouă crude la micul dejun: Beneficii nutritive sau pericol pentru sănătate?

Proprietăți nutritive

Ouăle sunt bogate în proteine, vitaminele D și B12, iod și acizi grași Omega-3, fiind o sursă valoroasă de colină esențială pentru funcționarea creierului și membranele celulare. Specialiștii recomandă includerea ouălor în dietă pentru sănătatea inimii, mușchilor, ochilor și sistemului imunitar.

Riscuri pentru sănătate

Totuși, ouăle crude prezintă riscul de contaminare cu salmonella, o bacterie periculoasă ce poate provoca infecții grave.

De asemenea, consumul lor în stare crudă reduce și absorbția proteinelor: aproximativ 50% sunt asimilate din ouă crude, față de 90% din ouă fierte.

Albușul crud conține avidină, o proteină care împiedică absorbția biotinei (vitamina B7), importantă pentru metabolism și sănătatea pielii și părului. Această proteină este neutralizată prin gătire.

Nutriționistul Laura Southern consideră că popularitatea acestui obicei provine din comoditatea consumului proteinelor în formă lichidă și simplă, deși sfaturile privind ouăle crude sau gătite sunt uneori contradictorii.

Ouăle crude păstrează unele vitamine sensibile la căldură dar riscurile de infecții și absorbția redusă a nutrienților înclină spre consumul ouălor bine gătite sau pasteurizate, potrivit dcnews.ro.

Concluzia experților este că, indiferent de preferințe, ouăle trebuie consumate în condiții de siguranță pentru a evita riscurile și a beneficia de proprietățile lor nutritive.