Pericolul din farfurie. Peștele extrem de nociv preferat de români

de Redacția Jurnalul    |    25 Feb 2026   •   12:30
Sursa foto: Pagasius provine din apele poluate ale fluviului Mekong din Vietnam.

Un pește extrem de toxic se află în topul prerferințelor românilor. Motivele se regăsesc în prețul ic și lipsa oaselor însă riscurile pentru sănătate sunt mari.

Pangasiusul, supranumit „peștele săracului”, provine apele poluate ale fluviului Mekong din Vietnam. Apele sale sunt printre cele mai contaminate din lume, conține metale grele, pesticide, deșeuri industriale și produse petroliere.

Peștii sunt hrăniți cu furaje ieftine și stimulați cu hormoni pentru creștere rapidă, absorbind toxinele din mediu.

Toxine persistente la gătit

Testele de laborator confirmă prezența mercurului, cadmiului și reziduuri de antibiotice interzise în UE și SUA. Aceste substanțenu dispar nici la gătit.

Consumul frecvent poate duce la probleme neurologice, renale sau chiar cancer, avertizează experții în toxicologie.

Sărac în nutrienți esențiali

Spre deosebire de somon sau păstrăv, pangasiusul oferă puține proteine de calitate și cantități infime de Omega-3.​

Grupuri vulnerabile la risc

Femeile însărcinate, cele care alăptează și copiii mici trebuie să-l evite. Toxinele din pangasius pot afecta dezvoltarea cerebrală a fătului și imunitatea copiilor.

Bolnavii cronici sau cu imunitate scăzută riscă agravarea afecțiunilor din cauza acumulării de substanțe nocive, porivit stiripesurse.ro.

