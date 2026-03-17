Postul intermitent la femeile de peste 50 de ani: Cum să îl practici în siguranță

Tot mai popular pe rețelele sociale, postul intermitent ajută la controlul greutății, îmbunătățirea sensibilității la insulină și menținerea sănătății inimii, dar nu este potrivită pentru toate persoanele.

Ce este postul intermitent?

Postul intermitent alternează perioadele în care se consumă alimente cu perioadele de pauză, când organismul nu primește calorii.

Cele mai populare variante sunt:

Dieta 16:8 – se mănâncă timp de 8 ore pe zi și se postește 16 ore.

Dieta 5:2 – două zile pe săptămână se consumă sub 500 de calorii iar în restul zilelor alimentația este normală.

Postul de 24 de ore – o dată sau de două ori pe săptămână se evită complet alimentele.

Beneficii pentru femeile de peste 50 de ani

Scăderea în greutate

Nutriționiștii spun că postul intermitent poate ajuta la pierderea în greutate, fiind o alternativă simplă la numărarea caloriilor.

Sensibilitatea la insulină

Postul intermitent poate îmbunătăți nivelul glicemiei și sensibilitatea la insulină, factori esențiali pentru prevenirea diabetului de tip 2.

Sănătatea inimii

Postul inermitent ajută la reducerea inflamației în organism, ceea ce poate contribui la scăderea riscului de boli cardiovasculare.

Proteinele, esențiale după 50 de ani

Pentru femeile care practică postul intermitent, aportul de proteine este esențal. Nevoia zilnică recomandată este de aproximativ 0,8 g/kg corp, dar experții recomandă uneori între 1,2 și 2 g/kg pentru menținerea masei musculare.

Surse de proteine: albuș de ou, piept de pui sau curcan, cod, ton, midii, mușchi de porc sau vită. Nutriționiștii recomandă distribuirea proteinelor pe parcursul zilei pentru o absorbție mai bună.

Siguranța postului intermitent

În general, postul intermitent este considerat sigur pentru femeile de peste 50 de ani, dar nu se recomandă persoanelor cu diabet de tip 1 sau 2 care necesită insulină, cu episoade de hipoglicemie sau cu tulburări de alimentație.

Nutriționiștii atrag atenția că mesele trebuie să fie echilibrate și variate, incluzând proteine, grăsimi sănătoase, fibre și micronutrienți esențiali, precum potasiu, fosfor, fier și cupru.

Cum știi dacă este metoda potrivită pentru tine

Este important să consulți un medic sau un dietetician înainte de a începe postul intermitent, mai ales după 50 de ani. Specialistul poate evalua starea ta de sănătate, poate ajusta dieta în funcție de afecțiuni și recomandă varianta de post intermitent cea mai potrivită stilului tău de viață, potrivit longevitymagazine.ro.