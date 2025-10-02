Remedii naturale pentru controlul glicemiei. Cum să gestionezi diabetul

Medicul de familie Ruxandra Constantina, cu competențe în fitoterapie, explică la dcmedical.ro., factorii care contribuie la apariția diabetului de tip 2. Aceștia sunt stilul de viață nesănătos, alimentația dezechilibrată, lipsa mișcării și stresul, alături de factori genetici, infecții virale și afecțiuni autoimune.

Plante care ajută la gestonarea diabetuu ide tip 2

Momordica charantia (castravetele amar)

Sabilizează glicemia și previne complicațiile diabetului, inclusiv obezitatea și cataracta.

Gymnema sylvestre

Inhibă absorbția glucidelor în intestin și stimulează secreția de insulină, sprijinind regenerarea celulelor beta pancreatice și reducând colesterolul.

Frunzele de măslin și de dud

Au efect hipoglicemiant și protector vascular.

Ginseng (Panax ginseng)

normalizează glicemia prin stimularea secreției de insulină și are efect tonic.

Afine și cătină

Sunt surse importante de antioxidanți, vitamine și minerale care ajută la reglarea glucozei.

Schinduful

Reglează glicemia și colesterolul prin reducerea absorbției glucozei și a grăsimilor.

Alte plante care scad glicemia sunt: frunzele de salvie, nuc, dud negru, urzică, anghinare, cicoare și tecile de fasole.

Suplimente naturale și alimente

Suplimentele naturale recomandate sunt beta-glucan și crom.

Alimente, precum migdalele, usturoiul, ceapa, măslinele, morcovul și fasolea, pot contribui la menținerea sănătății metabolice și cardiovasculare.

Dr. Constantina atenționează că aceste remedii naturiste trebuie folosite strict ca adjuvante la tratamentul medical recomandat de medicul diabetolog și sub supravegherea acestuia pentru a evita fluctuațiile periculoase ale glicemiei. Integrate corect în planul terapeutic, plantele medicinale pot fi un sprijin valoros în gestionarea diabetului.