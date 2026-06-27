Remediul natural pentru un ten strălucitor. Tonerul cu turmeric cucerește internetul

Printre ingredientele vedetă se află turmericul, condiment cunoscut de secole pentru proprietățile sale antiinflamatoare și antioxidante. Recent, o rețetă de toner cu turmeric a devenit virală pe rețelele sociale, fiind promovată ca un remediu eficient pentru pete pigmentare, imperfecțiuni și obținerea efectului de „glass skin” – pielea netedă, luminoasă și uniformă, popularizată de rutina coreeană de îngrijire.

Trumericul și îngrijirea pielii

Specialiștii în frumusețe susțin că turmericul poate contribui la calmarea inflamațiilor, reducerea excesului de sebum și uniformizarea nuanței tenului. Datorită conținutului de curcumină, ingredientul activ al plantei, acesta este folosit frecvent în măști și tonere naturale pentru estomparea petelor cauzate de expunerea la soare sau de acnee.

Două variante de toner preparat în casă au atras atenția pasionaților de beauty datorită ingredientelor simple și a efectelor promise asupra pielii.

Rețetă de toner cu turmeric pentru ten uscat și sensibil

Prima variantă combină turmericul cu apa de trandafiri și gelul de aloe vera, ingrediente cunoscute pentru efectele lor calmante și hidratante.

Ingrediente:

½ linguriță turmeric;

1 linguriță gel de aloe vera;

1 cană apă de trandafiri;

2-3 picături ulei esențial de salvie (opțional).

Mod de preparare:

Se amestecă gelul de aloe vera cu apa de trandafiri, apoi se adaugă turmericul și uleiul esențial. Soluția se transferă într-un recipient cu pulverizator și se păstrează la frigider.

Potrivit adepților acestei rețete, tonerul ajută la calmarea pielii iritate, menține hidratarea și poate contribui la diminuarea petelor pigmentare.

Rețetă de toner cu turmeric pentru ten gras și predispus la acnee

A doua variantă este recomandată persoanelor cu ten gras, deoarece conține Multani Mitti, cunoscut și sub denumirea de „pământ de Fuller”, ingredient utilizat pentru absorbția excesului de sebum.

Ingrediente:

1 linguriță pudră Multani Mitti;

½ linguriță turmeric;

1 pliculeț ceai verde;

1 cană apă.

Mod de preparare:

Se prepară ceaiul verde și se lasă la răcit. Ulterior, se amestecă pudra Multani Mitti și turmericul, iar soluția rezultată se toarnă într-un recipient cu pulverizator și se păstrează la frigider.

Susținătorii rețetei afirmă că tonerul poate ajuta la curățarea porilor, reducerea luciului excesiv și diminuarea imperfecțiunilor.

Cum se aplică

Tonerele preparate în casă nu conțin conservanți, motiv pentru care este recomandată păstrarea lor la frigider și utilizarea în maximum două săptămâni. Acestea se aplică după curățarea tenului, dimineața și seara, înainte de produsele hidratante.

Ce beneficii are curcumina pentru piele

Curcumina, principalul compus activ din turmeric, este apreciată pentru efectele antioxidante și antiinflamatoare. Utilizată constant, aceasta poate contribui la uniformizarea tenului, reducerea roșeții și îmbunătățirea aspectului general al pielii.

Totuși, dermatologii recomandă testarea produsului pe o porțiune mică de piele înainte de utilizare și consultarea unui specialist în cazul persoanelor cu ten sensibil sau predispus la reacții alergice.

Într-o perioadă în care tot mai multe persoane caută alternative simple și accesibile la produsele cosmetice comerciale, tonerul cu turmeric se transformă într-unul dintre cele mai populare remedii DIY. Cu ingrediente ușor de găsit și costuri reduse, rețeta promite o piele mai luminoasă și mai uniformă, fără investiții considerabile în produse de lux, potrivit citymagazine.ro.