Ce rol au flavonoidele în organism și în ce alimente le găsești

Deși denumirea sugerează o vitamină, specialiștii subliniază că acești compuși nu se încadrează în această categorie.

Flavonoidele se regăsesc în fructe, legume, ceai, cacao și vin, contribuind atât la pigmentarea naturală a alimentelor, cât și la potențiale efecte benefice asupra sănătății. Aceste substanțe fac parte din familia polifenolilor și sunt prezente în mii de variante, fiind cunoscute pentru rolul lor protector în plante.

De la „vitamina P” la flavonoide

Conceptul de „vitamina P” a apărut în anii 1930, când cercetătorii au identificat pentru prima dată flavonoidele în citrice, considerând inițial că ar fi vorba despre un nou tip de vitamină. Ulterior, această ipoteză a fost abandonată, iar denumirea a rămas doar în uz popular.

Flavonoidele sunt recunoscute astăzi ca substanțe bioactive iar numărul lor depășește 6.000 de compuși, identificați până în prezent.

Alimentele în care se găsesc flavonoidele

Flavonoidele sunt împărțite în mai multe categorii, fiecare regăsindu-se în diverse alimente:

Flavonoli : prezenți în ulei de măsline, ceapă, fructe de pădure, roșii, struguri, kale, vin roșu și ceaiuri

Flavone : întâlniți în plante aromatice precum pătrunjel, mentă, cimbru sau țelină

: întâlniți în plante aromatice precum pătrunjel, mentă, cimbru sau țelină Flavanoli și flavan-3-oli : specifici ceaiului verde, negru și oolong, dar și cacao, mere și struguri

: specifici ceaiului verde, negru și oolong, dar și cacao, mere și struguri Flavanone : predominanți în citrice, contribuind inclusiv la gustul amar al cojii

: predominanți în citrice, contribuind inclusiv la gustul amar al cojii Izoflavone : regăsite în special în soia și produsele derivate

: regăsite în special în soia și produsele derivate Antocianidine: responsabile pentru culorile roșii, albastre sau mov din fructe precum afinele, căpșunile sau murele

Beneficii pentru sănătate

Flavonoidele sunt studiate pentru potențialul lor antioxidant, putând să reducă efectele radicalilor liberi, molecule implicate în degradarea celulară și apariția unor afecțiuni cronice.

Cercetările sugerează posibile asocieri între un aport crescut de flavonoide și un risc mai redus de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 sau afecțiuni neurodegenerative. Unele studii araă că un consum zilnic mai mare de flavonoide poate fi corelat cu o scădere a riscului de diabet.

De asemenea, flavanolii din cacao au fost asociați cu susținerea funcțiilor cognitive și protecția celulelor cerebrale.

Majoritatea studiilor privind flavonoidele au fost realizate în laborator sau pe modele celulare, ceea ce face dificilă stabilirea exactă a efectelor în organismul uman. În plus, acești compuși au o biodisponibilitate redusă, fiind absorbiți și metabolizați diferit, în funcție de alimentație și de microbiomul intestinal.

După consum, flavonoidele sunt transformate în metaboliți, dintre care unii pot avea efecte similare compusului inițial, în timp ce alții nu prezintă aceleași proprietăți, potrivit dcmedical.ro.