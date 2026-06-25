Rolul nervului vag în organism. De la ritmul cardiac, la sănătatea mintală

Specialiștii spun că înțelegerea modului în care funcționează acest nerv ar putea oferi o perspectivă mai clară asupra felului în care corpul și mintea sunt interconectate.

Conectarea întregului organism

Nervul vag pornește din trunchiul cerebral și se ramifică în întregul corp, motiv pentru care a primit denumirea din latină „vagus”, adică „rătăcitor”.

Acesta influențează funcționarea inimii, reglând ritmul cardiac și tensiunea arterială, contribuie la activitatea plămânilor și are legături directe cu sistemul digestiv, de la esofag până la colon. De asemenea, interacționează cu organe precum ficatul, splina și rinichii.

Comunicarea este bidirecțională: aproximativ 80% dintre semnale sunt transmise dinspre corp către creier, în timp ce doar 20% merg în sens invers. Această proporție explică modul în care starea fizică poate influența emoțiile, dar și cum stresul psihic se reflectă asupra organismului.

Teoria polivagală și stările emoționale

Teoria polivagală, dezvoltată în ultimele decenii, a schimbat modul în care este înțeles sistemul nervos autonom.

Potrivit acesteia, nervul vag are două componente principale: o ramură asociată cu starea de calm, siguranță și conectare socială, denumită vagal ventral, și o ramură activată în situații de pericol extrem, vagal dorsal, asociată cu reacții de blocaj sau retragere.

Pe parcursul unei zile, organismul trece în mod natural prin aceste stări, iar un nerv vag sănătos permite adaptarea flexibilă la diferite situații.

„Tonul vagal” și sănătatea

Un concept tot mai utilizat în cercetare este cel de „ton vagal”, care reflectă capacitatea nervului vag de a regla reacțiile organismului.

Un ton vagal ridicat este asociat cu o mai bună gestionare a stresului, reducerea inflamației, digestie eficientă și o stare emoțională mai stabilă. În schimb, un ton vagal scăzut este corelat cu recuperare dificilă după stres, inflamație cronică și tulburări digestive.

Cum poate fi măsurată activitatea nervului vag

Un indicator utilizat frecvent este variabilitatea ritmului cardiac (HRV), care reflectă diferențele dintre intervalele bătăilor inimii. Un HRV mai ridicat este considerat un semn al unei adaptări mai bune a organismului la stres.

Acești parametri pot fi monitorizați inclusiv cu ajutorul ceasurilor inteligente sau al dispozitivelor medicale de uz personal.

Axa intestin–creier: comunicare permanentă prin nervul vag

Nervul vag joacă un rol central în legătura dintre intestin și creier. Semnalele transmise de microbiomul intestinal pot influența starea de spirit, nivelul de stres și funcțiile cognitive.

În același timp, stresul psihic poate afecta flora intestinală, explicând relația strânsă dintre sănătatea digestivă și cea emoțională.

Rol antiinflamator

Un alt rol important al nervului vag este reglarea inflamației printr-un mecanism denumit „calea antiinflamatoare colinergică”.

Acesta permite reducerea producției excesive de molecule inflamatorii, contribuind la menținerea echilibrului imunitar. Un ton vagal scăzut poate diminua acest mecanism și favoriza inflamația cronică.

Cum poate fi stimulat natural nervul vag

Specialiștii indică mai multe metode simple care pot susține activitatea nervului vag:

Respirația lentă și profundă, cu expirații mai lungi, poate activa răspunsul de relaxare. Expunerea controlată la frig, precum dușurile reci, poate stimula sistemul nervos autonom. De asemenea, cântatul, fredonatul sau gargară pot activa nervul vag prin vibrațiile produse în zona gâtului.

Conexiunile sociale pozitive, meditația, mindfulness-ul și yoga sunt asociate cu îmbunătățirea tonusului vagal.

Mișcare și alimentație

Exercițiile fizice moderate, practicate constant, pot susține funcția nervului vag și pot îmbunătăți variabilitatea ritmului cardiac. În schimb, suprasolicitarea fără perioade de recuperare poate avea efecte contrare.

Anumite substanțe nutritive, precum acizii grași Omega-3, magneziul, zincul, vitaminele din complexul B și probioticele, sunt asociate cu susținerea sistemului nervos și reducerea inflamației.

Când apar probleme

Disfuncțiile nervului vag pot fi asociate cu tulburări ale sistemului nervos autonom, probleme digestive, amețeli la ridicare sau dificultăți în gestionarea stresului.

În cazul simptomelor persistente, specialiștii recomandă evaluare medicală.

Nervul vag este o componentă esențială a sistemului nervos, cu impact direct asupra modului în care corpul gestionează stresul, inflamația și funcțiile vitale.

Prin obiceiuri simple precum respirația controlată, mișcarea regulată, alimentația echilibrată și interacțiunile sociale, activitatea acestui „sistem de comunicare” intern poate fi susținută natural, potrivit longevitymagazine.ro.