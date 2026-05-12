Rutina corectă de spălare a părului: Ai nevoie de două șamponări?

În multe cazuri, prima aplicare este urmată de o spumare redusă, în timp ce a doua produce o cantitate mai mare de spumă, ceea ce poate crea impresia unei curățări mai eficiente.

Cum acționează cele două șamponări

Potrivit stiliștilor, diferența dintre cele două aplicări ține de modul în care acționează moleculele din șampon, cunoscute sub numele de tensioactivi. Acestea au rolul de a atrage sebumul, impuritățile și reziduurile de produse, facilitând eliminarea lor prin clătire.

„Șamponul nu spală murdăria în sens clasic, ci o încorporează și o îndepărtează odată cu apa”, explică Gabi Ilie, stilist Londa Professional.

În timpul primei spălări, tensioactivii intră în contact direct cu depunerile de pe scalp și firul de păr, ceea ce limitează formarea spumei. O mare parte din substanțele active este consumată în procesul de îndepărtare a impurităților.

La a doua aplicare, situația se schimbă. Odată ce reziduurile au fost parțial eliminate, șamponul interacționează mai puțin cu sebumul și mai mult cu apa și aerul, ceea ce duce la o spumare mai intensă. Specialiștii atrag însă atenția că acest fenomen nu indică neapărat un grad mai ridicat de curățare.

„Mai multă spumă nu înseamnă automat un păr mai curat. Este doar semnul că prima spălare și-a făcut efectul”, precizează stiliștii.

Când este nevoie să speli părul de două ori

În ceea ce privește necesitatea dublului șamponat, experții spun că acesta este recomandat doar în anumite situații: atunci când părul este foarte încărcat, după utilizarea intensă a produselor de styling sau în cazul în care spălările sunt rare.

În rest, o singură aplicare este considerată suficientă pentru menținerea igienei scalpului, mai ales în cazul spălărilor frecvente. Specialiștii subliniază că rutina de îngrijire trebuie adaptată în funcție de tipul de păr și de nevoile individuale.

Concluzia experților este că dublul șamponat nu reprezintă o regulă obligatorie, ci mai degrabă o opțiune de utilizat punctual, atunci când părul necesită o curățare mai profundă, potrivit a1.ro.