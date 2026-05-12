de Vali Deaconescu    |    12 Mai 2026   •   16:09
Avertizare meteo imediată! Cod PORTOCALIU de ploi torențiale și vânt puternic. Iată lista localităților afectate
Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, mai multe avertizări de ploi torențiale, vânt puternic și grindină în mai multe județe.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 12-05-2026 ora 15:40 până la : 12-05-2026 ora 16:10

In zona : Județul Constanta: Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Cobadin, Ostrov, Băneasa, Mircea Vodă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Independența, Oltina, Aliman, Ghindărești, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Vulturu, Dumbrăveni;
Județul Tulcea: Casimcea, Dăeni;

Se vor semnala : Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2 - 4 cm), averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 12-05-2026 ora 15:15 până la : 12-05-2026 ora 15:45

In zona : Județul Ialomiţa: Fetești, Bordușani, Stelnica;
Județul Călăraşi: Borcea, Perișoru, Jegălia, Unirea, Ștefan cel Mare, Dichiseni;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de mici și posibil medii dimensiuni (2-4 cm).

